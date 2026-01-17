Otäcka bilderna – fick hjälpas av isen: ”Ser inte alls bra ut”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Färjestad stod för en lysande match mot Brynäs.

Men vid ställningen 2–0 åkte Joel Kellman på en smäll som gjorde att en nervös tystnad lade sig över Löfbergs Arena.

– Ser inte alls bra ut, säger kommentatorn Stefan Klemetz i TV4 innan forwarden själv tog sig ut från isen.

Joel Kellman låg orörlig på isen ett tag. Foto: Bildbyrån

Färjestad hade fått en lysande start på matchen mot Brynäs och ledde med 2–0. Då var olyckan framme när Greg Scott och Joel Kellman åkte ihop och den sistnämnde fick en sådan smäll att han låg orörlig på isen ett tag. När han låg knockad på isen spred sig en otäck tystnad i arenan, då åskådarna hoppades på goda besked runt forwarden.

– Ser inte alls bra ut, säger kommentatorn Stefan Klemetz i TV4.

Efter ett litet tag tog han sig ut från isen, vid medvetande och med hjälp av annan personal.

Efter målet exploderade dock arenan snart igen. Först gjorde David Tomasek 3–0, innan Filip Roos utökade. Färjestad är därmed på god väg mot sin första SHL-seger på sju försök och därmed första segern under Cam Abbott. Lagets fullständigt lyriska kväll fortsatte när man slog in både femman och sexan. En välbehövlig ”proppen ur”-insats för Färejstad.

Däremot är det inte bara Joel Kellman som blev skadad för FBK. Även kaptenen Linus Johansson fick kliva av. Därmed var det två centerskador i samma match för laget.

Matchen pågår..