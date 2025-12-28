”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Oskar Vuollet stannar i Skellefteå AIK.

Den 20-årige talangen är överens om ett nytt tvåårskontrakt med klubben.

– Vi har en stark tro på honom och att han kommer fortsätta sin utveckling här hos oss, säger GM Erik Forssell.

Oskar Vuollet skriver ett nytt kontrakt med Skellefteå. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Förra säsongen tog Oskar Vuollet en ordinarie plats i SHL med Skellefteå AIK under första året på sitt rookiekontrakt med klubben. Den här säsongen är hans andra och sista år på avtalet och Vuollets kontrakt skulle gå ut efter årets säsong.

Inför söndagens hemmamatch mot Djurgården presenterade Skellefteå däremot i arenan att 20-åringen stannar i Skellefteå. Parterna har kommit överens om ett nytt avtal och Oskar Vuollet förlänger med klubben fram till 2028.

– Det känns sjukt kul att förlänga mitt kontrakt med föreningen jag har varit i sedan U16, men också lite overkligt. Jag är väldigt taggad på att fortsätta spela här och utvecklas varje dag, säger Vuollet på klubbens hemsida.

Oskar Vuollet var med och vann både SM-guld och JSM-guld med Skellefteå 2024. Han gjorde dundersuccé i U20 Nationell med 29 mål och 61 poäng på 41 matcher och följde sedan upp det med galna 14 mål och 21 poäng på nio matcher i JSM-slutspelet.

I fjol stod han för fyra mål och nio poäng på 44 SHL-matcher samt 2+0 på elva matcher i SM-slutspelet. Han tog sedan plats i den svenska JVM-truppen där han stod för 1+0 på sju matcher med Juniorkronorna. Den här säsongen har han noterats för 1+0 på 29 matcher i SHL.

– Det känns bra att ha gjort klart med Oskar för ytterligare två år. Han är en av flera spännande forwards som tagit sig upp i A-laget från egna led. Vi har en stark tro på honom och att han kommer fortsätta sin utveckling här hos oss, säger Skellefteås general manager Erik Forssell.

