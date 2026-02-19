”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

För 11 månader sedan gjorde Oscar Fantenberg sin senaste match med Linköping. Nu, nästan ett år senare, är han redo för en comeback.

–Jäkligt sugen och taggad att spela hockey igen, säger backen till klubbens hemsida.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån

Tidigare i veckan gick Linköping ut med säsongens sista skadeuppdatering, där klubben inte hade beslutat sig om när Oscar Fantenberg skulle vara spelklar. Nu är beslutet taget, det blir i kvällens match när Linköping tar emot Färjestad.

– Det trodde kanske jag inte för ett par månader sedan när man skulle opereras och trodde det var slut, säger Fantenberg till klubbens hemsida.

Det har gått elva månader sedan backen spelade en hockeymatch, nu är comebacken nära, något han själv ser fram emot.

– Jäkligt sugen och taggad att spela hockey igen, säger han på klubbens sajt.

Fantenbergs form är i toppskick

Efter Fantenbergs operation fick han höra att det skulle ta runt sex månader innan han skulle kunna spela hockey igen. Från att stegvis bara gå på isen och köra själv, till att träna med laget och slutligen köra med full kontakt är han nu, drygt ett år senare, redo för spel.

På grund av sin rehab har 34-åringen haft tid att bygga upp formen.

– Fysiskt är den väldigt bra, säger han.

19:00 släpps pucken mellan Linköping och Färjestad. Laget emellan skiljer det endast fem poäng, noterbart är att Linköping har en match mindre spelad är gästerna.

