Det har gått lite över två veckor sedan Luleå-backen Oscar Engsund råkade ut för en otäck olycka. Den senaste tiden har 32-åringen rehabat och återhämtat sig från en hjärnskakning – och nu är han tillbaka i full träning med laget.

– Med facit i hand ska man vara glad att smällen bara tog i huvudet, säger backen till NSD.

Oscar Engsund. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån.

Det var när Luleå mötte Timrå på bortaplan som den rutinerade backen Oscar Engsund råkade ut för en olycka. 32-åringen tappade skäret i en närkamp och föll handlöst in i sargen, för att sedan behöva rullas ut på bår.

Efter två veckors rehab är nu försvararen tillbaka i full träning med laget.

– Det kändes bra. Inga bakslag – inga konstigheter än så länge. Det är kul att vara tillbaka med grabbarna i laget igen, säger han till NSD.

Engsund har noterats för en poäng (0+1) på 24 matcher den här säsongen. Enligt honom själv har återhämtningen efter skadan gått bra och i efterhand är han glad över att smällen inte tog värre.

– Jag är så lättad och tacksam att det gått så pass fort för mig . Jag har sett det som hände efterhand och med facit i hand ska man vara glad att smällen bara tog i huvudet. Jag har sett många skräckskador i SHL och det hade kunnat sluta mycket värre, säger han.

Exakt när 32-åringen är redo för en comeback är dock oklart.

– Frågar du mig är jag redo för spel nu. Men det är kanske bäst att ta det säkra före det osäkra. Jag litar på att läkarna kommer ta ett klokt beslut.

Source: Oscar Engsund @ Elite Prospects