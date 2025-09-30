Talangen lånas ut: ”En bra plats”

SHL-chanserna har uteblivit för Oscar Davidsson under säsongen.

Nu lånas han ut till hockeyallsvenska Vimmerby.

Oscar Davidsson lånas ut till Vimmerby.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

HV71 meddelar via sin hemsida att klubbens centertalang Oscar Davidsson lånas ut till Vimmerby i Hockeyallsvenskan.

Davidsson har inte fått någon speltid i SHL under säsongsupptakten och kommer nu att spela för Vimmerby tills vidare.

– Det är bra att Oscar får fortsätta spela seniorhockey för hans utveckling och där är Vimmerby en bra plats. Vi har möjlighet att kalla tillbaka Oscar om behov för skulle uppstå, säger sportchefen Björn Liljander till HV71:s hemsida.

Den 19-årige centern, som spelat med Juniorkronorna under säsongen, spelade 16 matcher i SHL förra säsongen och belönades i våras med ett A-lagskontrakt fram till 2028. Davidsson har emellertid stått utanför HV71:s lag under säsongsinledningen och har i stället spelat U20-hockey, där han producerat åtta poäng (2+6) på sex matcher.