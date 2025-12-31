Örebros tunga slut på 2025: ”Dipparna är för låga”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Örebro Hockey avslutade 2025 med tre raka förluster.

Att laget nu är indraget i bottenstriden på riktigt, svarar nu Glenn Gustafsson på för NA.se

– Dipparna är för låga, det är inte vår standard. Då ser det ut som det gjorde i dag, säger han efter förlusten mot Linköping.

Glenn Gustafsson, lagkapten, om situationen i klubben. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN / COP 185 / FK0430

Örebro ligger tolva när lite mer än halva säsongen har gått. SHL-klubben ligger på precis rätt sida av strecket, men riskerar att bli indraget i en slutstrid i botten. Där kommer man sannolikt att konkurrera med lag som Linköping, Leksand, HV71 och kanske till och med ett lag som Brynäs.

Efter förlusten i Linköping i går har man förlorat tre raka matcher, samtliga mot lag från den regionen. Innan dess besegrade man Leksand knappt med 2–1 på hemmais.

”Det är klart att det var surt”

Att förlusterna har kostat mycket, det är lagkaptenen införstådd kring. För i går kväll tappade man 3–1 ledning i sista perioden till noll poäng.

– Det är klart det var surt att tappa det. Det är inte tillräckligt bra, säger Glenn Gustafsson till Nerikes Allehanda.

Generellt tycker han att laget behöver höja nivån.

– Dipparna är för låga, det är inte vår standard. Då ser det ut som det gjorde i dag.

Nu måste Örebro till en början kriga för att lämna bottenstriden.

– Vi vet vilken sits vi är i. Nu kommer varje match spela roll, ännu mer än innan. Det gäller att inte bli rädd för situationen, då blir det inte bra. Snarare acceptera läget vi är i och hitta ny energi, säger han till tidningen.



