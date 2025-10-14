Örebro har fått en trassligt start på SHL-säsongen och är för tillfället nästjumbo i tabellen. Klubben har ett uttåg i åttondelsfinal färskt i minnet, men menar nu att man ändå inte känner något behov av förändring.

– Oroskänslan var mycket större i våras än vad den är just nu, säger klubbens ordförande Ulf Rohlén till Nerikes Allehanda.

Ulf Rohlén känner ingen oro, tros Örebros tuffa start. Foto: Johan Bernström/Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Det är tajt i bottenskiktet av SHL – vilket håll Örebro kommer ta vägen är ännu oklart.

Klubben har fått en trasslig start på säsongen, med bara tre vinster på elva spelade matcher ligger de på en trettonde plats. De nya spelarna som anslöt inför 2025/26 har inte slagit som planerat och laget är i nuläget på väg mot ännu en undermålig säsong. Trots detta känner inte ordförande Ulf Rohlén någon oro. Detta menar han nu i en intervju med NA.

– Oroskänslan var mycket större i våras än vad den är just nu, säger han till tidningen.

Fjolårssäsongen började laget starkt, för att sedan falla ihop.

– Då hade vi kommit så pass långt in i säsongen. Vi hade haft en bra start, sedan sjönk vi som en sten. Då kändes det jobbigt. Som jag sa förut så tycker jag spelet känns mycket bättre nu än vad det gjorde i våras.

Den största faran: ”Sätter sig i skallen”

Enligt honom är den största faran just nu att förlusterna börjar tära på spelarna mentalt.

– Vi hoppas ju att man börjar vinna matcher, vi tycker att spelet ändå är okej. Det handlar väl lite om det mentala. Får man stryk sätter det sig i skallen på spelarna. Leder man inför sista perioden så är man rädd om sitt mål eller sina poäng. Det är klart att det sätter sig i skallen. Men vi hoppas med lite hjälp att man kan börja vinna lite matcher och få lite hjälp av vår mentala coach (Gunnar Söderström) att komma igång igen.

Härnäst väntar formstarka Linköping på hemmaplan för närkingarna.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects