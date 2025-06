Presenterar minusresultat – efter utköpen

För runt ett år sedan tvingades Örebro köpa ut både Mathias Bromé och Philip Holm.

Nu presenterar klubben ett minusresultat som delvis kan härledas till spelarnas flytt.

– Nu har dessa kostnader hanterats och vi kan blicka framåt, säger klubbens VD Andreas Westlund.

Mathias Bromé och Philip Holm. Foto: Bildbyrån (montage)

Under slutet av 2023/24-säsongen petades både Mathias Bromé och Philip Holm av Örebro. Det som följde var en utdragen följetong där spelarna blev utköpta från sina kontrakt för att kunna gå vidare i sina karriärer.



Nu, när SHL-klubben presenterar sitt bokslut för det gångna året, syns detta tydlig i form av ett minusresultat för räkenskapsåret på 789 000 kronor.



– Det är aldrig roligt att behöva lämna ett negativt resultat men utifrån vad vi gick in i säsongen med är vi ändå nöjda med att presentera ett hanterbart resultat för säsongen. En av anledningarna till att det negativa resultatet är personalomsättningen på sporten och kontoret. Nu har dessa kostnader hanterats och vi kan blicka framåt, säger klubbens VD Andreas Westlund i ett pressmeddelande och fortsätter sedan:

– Omsättningen ökar efter ett fortsatt stort engagemang och intresse runt klubben och på våra matcher med en beläggning om 97,5% i SHL. Samtidigt har vi ett växande partnernätverk som bidrar med ett stort stöd. Utöver det tittar vi tillbaka på ett år där vi har kämpat och hållit i våra kostnader för att försöka balansera vårt resultat. Sportsligt gav SHL-lagets slutspelsplats oss en positiv omsättning och resultateffekt.



Omsättningen som Westlund är inne på skrivs till 154 miljoner kronor, och är ett rekord för Örebro Hockey. Samtidigt ligger det egna kapitalet på 11,1 miljoner kronor medan medlemmarna fördubblats under det gångna året.