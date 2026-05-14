Guldlöftet sajnas – blir en del av SHL-truppen

Örebro fortsätter att säkra upp framtiden. Härnäst blir Alexander Command som skriver på till 2028 och blir en del av SHL-lagets trupp.

Han är en av svenskarna som väntas gå tidigast i sommarens NHL-draft, efter Ivar Stenberg och Viggo Björck – och säkrade nyligen Sveriges guld i U18-VM. Nu står det klart att Alexander Command lyfts upp i Örebros SHL-trupp. Det genom ett signerat kontrakt till 2028.

– Alexander är en ruggigt spännande spelare. Han är i grunden center, men går också att använda på en kant. Alexander har en hetta och härlig attityd i sitt spel som vi tycker sticker ut. Vi tror mycket på Alexander, han har en resa att göra fysiskt och vi ser fram emot att fortsätta jobba tillsammans med honom under de kommande åren, säger sportchefen Henrik Löwdahl på lagets sajt under torsdagen.

Nyheten kommer dagen efter att lagkamraten Axel Elofsson presenterats på ett liknande avtal, men i backens fall meddelades även en utlåning. Alexander Command har inte spelat 100 minuter i SHL, och erbjöds därmed ett hybridavtal mellan junior och A-lagskontrakt, men blir en del av seniorerna.

Ett rejält genombrott: ”Försöker vara samma kille”

17-åringen från Stockholm anslöt till Örebro, från SDE, 2024. Han fick direkt chansen i U20 vid sju tillfällen och levererade åtta poäng. Denna andra säsong har han byggt vidare på de siffrorna och exploderat till en av landets mest spännande spelare med sin fysik. Det blev sex ombytta matcher under 2025/26 i SHL.

– Jag tänker inte göra så mycket annorlunda från juniorhockeyn utan jag försöker vara samma kille när jag går ut där. Det ligger lite i det naturliga för mig att göra det, det är bara att gå ut och göra sin grej och sen det lilla extra ibland, sa Command i en intervju med hockeysverige.se inför U18-VM.

– Det är kanske bra att få lite förändring ändå. Men vi får se hur det blir, lade han till om tränarbytet till Martin Filander.

