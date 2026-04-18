Sportchefens svar: ”Det vore ju idiotiskt”

Calle Gunnarsson klev in i båset och vände säsongen för Örebro. Ändå tvingas nu Henrik Löwdahl sitta och leta efter en ny assisterande tränare till Martin Filander.

– Han har mycket att säga till om, säger sportchefen till NA om den nye huvudtränarens roll i det hela.

Martin Filander är klar som ny huvudtränare för Örebro inför 2026/27, men exakt hur hans stab kommer att se ut är inte klart.

Trots en vändning på säsongen, efter hans nya roll i båset meddelats, tackade Calle Gunnarsson nej till en fortsättning som assisterande tränare. Detta för att istället fortsätta som utvecklingsansvarig i SHL-klubben. Därmed pågår jakten på en ersättare, och någon som kan jobba intill Filander och Marcus Weinstock.

– Vi håller på för fullt och sonderar terrängen och har så klart pratat med några aktuella tränare. Vi fortsätter att ha en dialog, framför allt jag, Tony Mårtensson (assisterande sportchef) och Martin med tänkbara kandidater, säger nu Henrik Löwdahl till Nerikes Allehanda.

Sportchefen bekräftar även att Filander har mycket att säga till om.

– Det kommer i slutänden vara jag och Tony som tar beslutet men det vore ju idiotiskt att inte involvera Martin i processen, svarar han.

Weinstock fortsätter som coach för forwards

Gunnarsson, med sin långa NHL-erfarenhet, klev in som backtränare efter OS-uppehållet. Men innan dess hade Weinstock det ansvaret. Nu blir han kvar som forwardscoach.

– Det är ambitionen att ”Weine” ska jobba med forwards, det är hans naturliga roll om man säger så. Han har gjort det bra även med backarna men är ändå vassare med forwards. Så vi vill gärna få in en coach som har ansvar för defensiven, säger Löwdahl till NA och fortsätter.

– Sedan får vi inte låsa oss för mycket. Det finns ju inte hundra namn att välja på. Vi får se vad vi landar i.

