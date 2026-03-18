Budskapet – efter överkörningen: ”Många måste steppa upp”

Efter en tung 6-2-förlust mot Luleå är pressen maximal på Örebro.

Inför ödesmatchen krävs en uppryckning, annars är säsongen över för Örebros del.

– Vi är liksom inte där, säger Örebros huvudtränare Niklas Eriksson till Nerikes Allehanda.

Örebro efter åttondelsfinalen

”Många måste steppa upp ordentligt”, så lyder Örebros assisterande tränare Marcus Weinstocks direktiv efter en 6-2-förlust mot Luleå.

Örebro tog ledningen, det varade inte länge. Drygt tre minuter senare kvitterade Luleå, därefter ramlade det in mål för bortalaget. Matchen är en insats som hemmalagets huvudtränare betygsätter som underkänd.

– Jag tycker att vi gör en dålig match. Det är min åsikt. Vi är liksom inte där. Det som varit så bra under en längre tid, hur vi värderat defensiven, det gjorde vi inte igår, säger Niklas Eriksson till Nerikes Allehanda.

Vinna eller försvinna

Luleå har matchboll, det innebär att Örebro måste vinna de två matcherna som återstår i åttondelsfinalen.

– Jag tycker att det är många som behöver steppa upp ordentligt och förstå att det är slutspel. Vi behöver göra saker och ting bättre. Det är ny match om två dagar, så det är bara att slicka såren, ladda om och börja gasa igen på torsdag, säger Örebros assisterande tränare till Nerikes Allehanda.

Peetro Seppälä utgick under matchen och kom inte tillbaka till spel, Weinstock vill inte kommentera backens tillstånd. Han kommer troligen inte att spela den andra åttondelsfinalen, istället kan Juuso Vainio ersätta Seppälä.

Imorgon, torsdag, klockan 19:00 släpps pucken till den andra åttondelsfinalen. Om Örebro ska ha chans att ta sig till kvartsfinal måste de gå segrande från matchen, annars är säsongen över för närkeslaget.

