Fick motståndarnas fans att applådera: ”Gör sådant på träning”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jhonas Enroth plockade fram något extra i torsdagens bortamöte med HV71. 37-åringen stod för en galen räddning bakom ryggen och fick applåder från hemmapubliken.

– Jag trillar nästan av stolen! Det är årets räddning, jag svimmar! vrålar TV4:s kommentator Patrik Westberg i sändningen av Örebros 5–1-match.

Jhonas Enroth. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Gör man en räddning som till och med får motståndarnas supportrar att applådera kan man minst sagt vara nöjd.

När HV71 tog emot Örebro under tordsagens SHL-omgång blev just detta verklighet då Jhonas Enroth plockade fram sin bästa sida i den andra perioden genom att fånga pucken – bakom ryggen (!).

– Titta på den mannen. Den evigt unge Jhonas Enroth, född 1988, har gjort en räddning som många av oss aldrig kommer att glömma. Den är så spektakulär och suverän, och dessutom så har den en väldigt stor betydelse, säger TV4:s kommentator Patrik Westberg i sändningen.

– Sinnesnärvaron att hitta den pucken bakom sig… det var skickligt av Enroth. Han är inte där han var tidigare, men fortfarande väldigt bra, fyller sedan experten Sanny Lindström i.

Jhonas Enroth om räddningen: ”Gör sådant på träning”

Efter matchen ger Jhonas Enroth sin egen bild av räddningen.

– Jag känner att den tar på plocken och är på väg i en båge över axeln. Någonstans känner jag att jag måste vänta lite innan jag vispar till med vänsterarmen. Precis när jag känner att ”nu är det läge”, då vispar jag bara till med armen och lyckas få den rakt i plocken. Det är både lite tur och lite skicklighet på den, säger Enroth till hockeysverige.se.

Var det bara på instinkt i den situationen?

– Ja, det är det väl. Det kommer väl från att man gör sådana räddningar och aktioner på träningar och tävlar på alla träningar. Till slut är det kul att man får göra en sådan på match också.

Det är inte varje dag som en motståndarmålvakt får applåder, hann du uppfatta det och hur reagerar du på det?

– Jag reagerade faktiskt på det också. De kan ju sin hockey här och de uppskattar bra prestationer tydligen. Det är trevligt.

Sampo Ranta och Egor Polin hade stått för varsitt mål i den andra perioden och gav därmed Örebro en 3–1-ledning in i tredje perioden.

– Herregud vilken räddning. Jag ser allt från första parkett också för jag ligger där nere i sarghörnet och ser när han får bak plocken. Jag tycker att bilderna talar för sig själva. Det är en enorm räddning, säger lagkamraten Christopher Mastomäki i TV4 i andra pausen.

Ranta ville inte vara sämre än Enroth senare i matchen och stod även för ett zorro-mål. Örebro vann med 5–1.