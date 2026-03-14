Länge såg det ut som att Örebro på allvar riskerade att hamna i kval.

Men efter 52 spelade omgångar har laget i stället säkrat en slutspelsplats.

– Vi har hittat någonting här på slutet och på något sätt tycker jag att det är rättvist, säger tränaren Niklas Eriksson.

Niklas Eriksson och Örebro ställs mot Luleå i åttondelsfinal. Foto: Bildbyrån (Montage)

LINKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Precis som 2024 och 2025 tar sig Örebro till slutspel med minsta möjliga marginal. Trots att laget länge har legat i botten av tabellen, i ingenmansland, lyckades laget resa sig. De skrämde bort kvalspöket och har i stället kunnat lyfta uppåt.

Efter att ha säkrat SHL-kontraktet i och med segern mot Brynäs i torsdags är laget nu också klara för slutspel. En poäng borta mot Linköping räcker för att Örebro ska komma tia, eftersom Timrå förlorade hemma mot Växjö i dagens sista grundserieomgång.

Niklas Eriksson: ”Det ska vi känna oss stolta över”

Tränaren Niklas Eriksson berättar om lyftet som har har lett till slutspelsplatsen.

– Givetvis är det på grund av att vi har gjort många bra saker över tid. Det är ju här i slutet på den här säsongen efter OS-uppehållet där vi har varit bra. Vi har varit stabila och vi har väl tagit poäng i åtta av nio matcher efter OS-uppehållet. Vi har spelat bra, stabilt och alla har underordnat sig laget på ett bra sätt. På något sätt tycker jag att det är rättvist att vi har gjort den här pushen, sedan kan man diskutera hela säsongen. Vi har varit alldeles för mycket upp och ner och inte riktigt så stabila som vi har velat. Men vi hittar någonting här på slutet i alla fall, säger han.

Örebro Hockey har nu gått till slutspel under alla år som Niklas Eriksson, trots att de ibland har varit illa ute.

– På något sätt har vi, tycker jag, ändå byggt upp en trygghet över tid. När väl killarna tar det här kollektiva ansvaret som jag tycker att de har gjort nu, och värderar defensiven och det hårda jobbet, då är det så i den här ligan, då kan man slå alla lag. Det tycker jag att vi har gjort under den här sista delen av säsongen. Vi har köpt in på det som vi pratar om egentligen. Det tycker jag att vi ska ta med oss och känna oss stolta över. Samtidigt är ju den stora grejen att vi behöver göra det oftare under hela säsongen.

Örebro ställs mot Luleå: ”En tuff motståndare”

I åttondelsfinalen väntar nu regerande mästarna Luleå Hockey.

– Jag tyckte att, av de lagen som vi kunde få möta, är alla lagen; de, Brynäs, Färjestad och möjligtvis Malmö då, det är liksom klubbar som det talas om att de ska kunna vinna SM-guld. Det är en tuff motståndare, absolut. Jag tycker vi går in i den korta serien på tre matcher med att vi har allt att vinna, säger Niklas Eriksson.

I nuläget har Örebro tre spelare på frånvarolistan där Patrik Puistola är sjuk medan William Wikman och Juuso Vainio är skadade. Puistola väntas vara tillbaka till den första matchen mot Luleå på tisdag, men det är osäkert kring övriga två.

– Vi hoppas att Wikman och Vainio här i början på veckan men jag vet ingen status just nu, säger Niklas Eriksson.

Source: Örebro HK @ Elite Prospects