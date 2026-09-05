Örebro finalvann - efter blixtvändning

Wojciech Stachowiak gjorde sitt första mål i Örebro. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÃ N

Foto: BILDBYRÃ N

Efter att Linköping under fredagen besegrade Malmö Redhawks efter straffar med 4-3, och Örebro nollat HV71 via 3-0, möttes lagen idag i en finalmatch i fyralags-turneringen Malmö Arena cup.

Nyförvärvets första mål

Efter två mållösa och ganska händelsefattiga perioder tog matchen fart målmässigt i den tredje perioden, och det ordentligt. Fem minuter in i tredje akten skulle Jakub Vrana spräcka målnollan när han i en kontring i powerplay hittade luckan vid första stolpen bakom Filip Larsson.

Bara tre minuter senare skulle Örebro-stjärnan Patrik Karlkvist kvittera till 1-1 i powerplay. När Tim Söderlund sedan, i ett friläge, kunde göra 2-1 för LHC och Linus Arnesson bara 40 sekunder senare drog på sig en tvåa för crosschecking fick östgötarna chansen att stänga matchen. Istället drog nyss nämnde Tim Söderlund på sig en utvisning. I spel fyra mot fyra kunde då Örebro blixtvända matchen.

Först kunde Örebros nyförvärv Wojciech Stachowiak göra sitt första mål fram till 2-2, och bara 40 sekunder senare styrde Kalle Kossila in 3-2 på passning från Luke Martin. Närkingarna höll sedan undan och kunde punktera matchen i tom bur genom Gustav Backström.

Örebro tog därmed sjätte raka segern på försäsongen och vann fyralags-turneringen i Malmö.

Örebro - Linköping 4-2 (0-0, 0-0, 4-2)

Örebro: Patrik Karlkvist, Wojciech Stachowiak, Kalle Kossila, Gustav Backström.

Linköping: Jakub Vrana, Tim Söderlund.