”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

För andra året i rad har Örebro sparkat assisterande tränare och ersatt inifrån. Nu berättar nye Calle Gunnarsson vad han vill se ändring på.

– Allt har ju inte varit jättedåligt. Det har funnits bra grejer, börjar han i Nerikes Allehanda.

Niklas Eriksson får nu Calle Gunnarsson som assisterande tränare i Örebro. Foto: Bildbyrån (montage).

När Örebro, under måndagen, meddelade att assisterade tränaren Tobias Thermell fått sparken, presenterades Calle Gunnarsson som ersättare. Därmed kliver 39-åringen in för första gången i hetluften på seniornivå.

Nerikes Allehanda har pratat med den tidigare NHL-svensken, som menar att det var självklart att tacka ja.

– Jag känner mig skittaggad, sjukt kul. Det är en jäkla möjlighet som jag bara ser fram emot och jag är glad över att ha fått frågan. Jag hoppas kunna bidra med någonting bra och se till att vi kan vända på trenden, säger Gunnarsson till tidningen.

Och ja, det är den där trenden som gjort att SHL-klubben sparkat en assisterande tränar för andra året i rad. Men vad ska Gunnarsson ändra?

Gunnarsson: ”Det vill man ju för fan inte höra”

Medan kvalplats endast är målskillnad bort kliver Gunnarsson in som backtränare. Marcus Weinstock tar över Thermells roll som forwardstränare, och Niklas Eriksson får fortsatt förtroende som huvudansvarig i båset. Detta innebär dock inte stora förändringar, enligt ersättaren.

– Framför allt detaljer och jobba ihop med hela backgruppen. Allt har ju inte varit jättedåligt. Det har funnits bra grejer, vilket är skittråkigt att säga när man förlorar matcher, så är det ju. Det är inte det man vill höra som supporter. Men det finns bra grejer och det handlar om att förstärka det och få ihop grabbarna som en backgrupp, säger han till NA och fortsätter:

– Kollar man tillbaka en match så tycker jag Skellefteå-matchen är bra. Återigen, det vill man ju för fan inte höra, det är poängen som ska in. Så är det ju och det är där vi vill hamna. Men utifrån så saknar jag kanske lite desperation i vissa situationer. Att man spelar med livet som insats. Det är det sista, sista. Det finns de som gått i bräschen, som ”Mastokedjan”. De gör precis det de ska göra, kanske lite till.

Innan denna nya roll har den tidigare backen jobbat som utvecklingsansvarig i Örebro, samt varit styrelseledamot i föreningen. Dessa delar pausar han dock nu.

Source: Carl Gunnarsson @ Elite Prospects