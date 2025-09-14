Orden om omdiskuterade målet: ”Jag är skymd”

Magnus Hellberg, 34, var tillbaka i svensk hockey efter 13 år.

I premiärsegern mot Skellefteå AIK hände en situation där domaren dömde mot Magnus Hellberg.

– Ja, jag är skymd. Jag pratade med domaren och han sa att det var min egen kille som åkte in i mig, säger han.

Magnus Hellberg berättar om situationen.

Foto: Bildbyrån

Magnus Hellberg och Djurgården var på väg mot en säker 5–2 seger på Hovet mot det regelbundna topplaget Skellefteå AIK i premiären.

Då fick bortalaget in två mål på kort tid och det blev nerv om poängen.

– Det är klart att det är aldrig kul när man har en sån ledning och man vill spela av matchen, säger Magnus Hellberg om den nagelbitande avslutningen och fortsätter.

– Nu hände det, men vi vann. Så det är det enda som är viktiga. Jag tror att vi kan lära oss mycket av de minuterna också. Och ta med oss det inför de andra matcherna. Men självklart, ger man Skellefteå bra lägen så är de farliga. Och det fick vi se där. Jag tycker ändå att vi lyckades reda ut det bra på slutet där. Men det är klart att det blev lite extra spännande. Lite för spännande kanske.

”Det är klart att det är lite annorlunda”

Apropå det, hur var matchen att spela utifrån det faktum att det var i en större rink än du är van vid?

– Det är klart att det är lite annorlunda från USA. Det är lite rakare spel där borta. De går lite hårdare på kassen. Jag hoppas jag kommer in i det mer och mer här. Det känns bättre för varje vecka som går. Men det är klart att det är lite annorlunda från hur det har varit borta i USA, säger han och fortsätter.

– Som målvakt gäller det att anpassa sig. Så det finns grejer. Jag får kolla video med målvaktstränarna här nu efter och se lite vad man kan fila på. Vad man gjorde bra och bygga vidare på det.

”Ja, jag är skymd”

Vid Skellefteås ledningsmål till 1–2 berättar Magnus Hellberg att han upplevde sig skymd.

– Ja, jag är skymd. Jag pratade med domaren och han sa att det var min egen kille som åkte in i mig. Samtidigt, jag är i målgården och deras kille kom in med en arm där också. Så jag försökte bara fokusera på pucken och jag får någon över mig som gör att jag inte kan vara målvakt. Jag ramlar åt sidan, så det är svårt för mig att kunna reagera på den pucken. Sen har jag inte riktigt kollat helt på hur situationen såg ut. Men om det ska vara goalie interference eller inte, det vet jag inte. Men nej, det var svårt att stå på fötterna.

I situationen är Rickard Hugg i Skellefteå och Gustav Lindström framför mål och är i vägen för situationen där Jonathan Pudas skjuter i mål. Men domaren bedömer efter videogranskning att det är Gustav Lindström, Djurgården som är skyldig till att situationen uppstår.



