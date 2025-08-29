Jokinen: ”Det ultimata ”fuck you”-draget”

Trots kontrakt lämnade Olli Jokinen plötsligt Timrå IK.

Nu öppnar den tidigare SHL-tränaren upp om avskedet i en intervju med MTV Urheilu.

Olli Jokinen i Timrå IK. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg.

I slutet av april slog bomben ner i hockeysverige. Olli Jokinen hade gjort sitt i Timrå IK efter endast ett år då han bett om att få bryta kontraktet. ”Hemlängtan” var det ord som användes under följande dagar och senare blev även den 46-årige profilen klar som ny tränare i finska HIFK.



Nu, fyra månader efter beskedet, öppnar Jokinen upp för MTV Urheilu om det hela.



– Självklart, det jag gjorde mot dem… det var en sådan handling som jag alltid varit den första att förakta. Ett avtal ska respekteras. Jag hade inget annat val än att göra det ultimata ”fuck you”-draget mot klubben, säger han och fortsätter:

– Min fru sa häromdagen att under den tid vi har varit tillsammans var det här första gången jag gjorde ett sådant val för familjen. Och specifikt familjen först. När jag var free agent ställde jag inte riktigt frågor om huruvida jag skulle åka dit eller inte. Alla beslut har kretsat kring mig ganska själviskt. Nu gick vi vidare med den enda, rätta lösningen.

Betalade själv: ”Det var inte billigt”

Olli Jokinen hann bland mycket annat med 17 säsonger i NHL under sin aktiva spelarkarriär och inledde sedan resan som coach i Nordamerika. Därifrån blev det tre år som huvudtränare i Finland och Jukurit innan han skrev på ett treårskontrakt med Timrå IK.



Efter avskedet i SHL-klubben kom uppgifter om att Jokinen själv betalat ordentligt med pengar för att bryta samarbetet.



– Det var inte billigt, men hälsa, relationer och allt sådant kommer först, säger han nu till MTV Urheilu.



Jokinen fortsätter att ge sina känslor kring den korta sejouren i Sverige.



– Jag är väldigt tacksam över att jag fick träna i SHL. Klubben var dock i en sådan situation att de ville ta nästa steg. Tja, det (projektet) varade i ett år, men vi kunde sätta någon sorts avtryck där. Den fysiska aspekten förändrades och utifrån vad jag har hört rapporter har testresultaten förbättrats med ungefär tjugo procent på lagnivå. Rätt personer har kommit för att fortsätta arbeta där, säger han.





