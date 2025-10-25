En tung tackling från Färjestads Adam Ollas Mattsson gav starka reaktioner i Gävle under lördagen. Nu beröms domarna för sitt beslut.

– Det ska inte vara någon utvisning, säger TV4:s expert Adam Johansson om smällen på Brynäs Oskar Lindblom.

– Domarna gör sin bedömning. Men det frustrerande är att så fort den tar i huvudet vissa matcher är det automatisk utvisning, säger Brynästränaren Niklas Gällstedt.

Adam Ollas Mattssons tackling på Oskar Lindblom. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Brynäs var på väg mot ännu en förlust när hemmapubliken plötsligt ställde sig upp i ilska i tredje perioden mot Färjestad. Oskar Lindbom hade blivit liggandes på isen efter en tackling från Adam Ollas Mattsson och händer med fem fingrar hölls upp för att uppmana till ett större straff. Ändå slutade det hela i spel fem mot fem.



I TV4 menar experterna att domarna gjorde helt rätt.



– Det känns som en bra tackling. Jag tycker inte att han lyfter. Det är det här som är problemet med regeln tycker jag. Kan han undvika att den tar i huvudet? Nej, jag tycker inte det, men regeln säger att det mycket väl kan resultera i utvisning om den tar i huvudet, säger Staffan Kronwall och fortsätter:

– Oskar är låg, inte medveten. Han har all möjlighet att se Adam i det där läget. Jag tycker att ansvaret 100 procent ligger på Oskar i det läget, och inte på Ollas. Jag tycker att den här regeln är problematisk. Om vi ska få tacklas i svensk hockey, hur ska vi undvika att den där tar i huvudet. Då får man ta bort tacklingar, vilket jag inte är för.

Hyllar domarna: ”Tror Oskar håller med faktiskt”

När studion sedan får se en repris har Lasse Granqvist plockat upp regelboken för att förklara för de ilskna Brynäs-fansen.



– Den här är alltså korrekt. ”En spelare som utdelar en tackling mot en motståndare som åker med pucken utan att hålla upp blicken i riktning mot spelaren ska inte bestraffas om det inte är en uppåtgående rörelse”. Bra dömt av domarna?



– Ja, definitivt, svarar Adam Johansson och fortsätter:

– Ollas Mattsson har skridskorna isen, står still, det är ingen uppåtgående rörelse, så det ska inte vara någon utvisning. Frågar du Oskar Lindblom så tror jag att han håller med faktiskt.

Niklas Gällstedt gav efter matchen sin syn på tacklingen.

– Domarna gör sin bedömning. Men det frustrerande är att så fort den tar i huvudet vissa matcher är det automatisk utvisning. Jag får en förklaring att det inte är en uppåtgående rörelse och att det därför inte blir någon åtgärd. Fast det är en axel i huvudet. Nu var det tydligen okej.

– Olika matcher har olika bedömningar.

Har du någon uppdatering om Lindblom?

– Nej.