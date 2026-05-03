Södertälje förstärker defensiven.

Klubben värvar backen Jonatan Lundgren från konkurrenten BIK Karlskoga.

Jonatan Lundgren uppges välja spel i Södertälje efter säsongen i BIK Karlskoga.

Förra året flyttade Jonatan Lundgren från Almtuna till BIK Karlskoga efter en lovande första säsong i HockeyAllsvenskan. Den storväxte backen tog sedan en nyckelroll i värmlänningarnas defensiv och stod framför allt för ett starkt slutspel när Bofors gick hela vägen till final i jakten på en SHL-plats. Där föll Karlskoga däremot med 4-0 i matcher mot Björklöven.

Sedan säsongens slut har ett flertal spelare lämnat. Klubben har tackat av Tim Barkemo (klar för Timrå), Sander Vold Engebråten (klar för Nybro), Oliver Eklind, Leevi Viitala, Lars Volden, Simen Andre Edvardsen och Adam Rockwood. Nu är Jonatan Lundgren nästa spelare att lämna BIK Karlskoga.

Under söndagen är Lundgren i stället klar för en flytt till en allsvensk konkurrent. Han presenteras av Södertälje där 25-åringen har skrivit ett tvåårskontrakt.

– Jonatan är en storväxt back med defensiven som signum. Han rör sig bra trots sin storlek och imponerade stort på oss under årets slutspel, säger sportchef Emil Georgsson.

Jonatan Lundgren kommer från Skellefteå och spelade även juniorhockey i klubben innan han lämnade för spel i Hockeyettan. Där spelade han för Kalmar och Halmstad innan Lundgren värvades till Almtuna för spel i HockeyAllsvenskan säsongen 2024/25. Där missade han stora delar av säsongen men noterades för 0+6 på 32 matcher och lockade till sig intresse från BIK Karlskoga.

Under årets säsong noterades Lundgren först för 1+0 på 42 grundseriematcher och i slutspelet stod han för 1+2 på 15 matcher. Jonatan Lundgren är däremot inte känd för sin poängproduktion utan han är främst en defensiv specialist som stänger ner motståndarna.

