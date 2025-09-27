Linus Öberg är halvvägs till fjolårets poängnotering – efter knappa sex matcher.

Malmö-forwarden bjöd på en show under lördagens möte med Linköping.

– Vi har en kedja där ute som bär oss idag, säger lagkamraten Carl Persson i TV4.

Linus Öberg mot Linköping. Foto: Bildbyrån (montage).

En viss 25-åring från Vänersborg blev den stora förgrundsfiguren i Linköping under lördagen.



När Linus Öberg klev på isen hade han nämligen gjort ett mål på de fem första matcherna på SHL-säsongen. 40 minuter senare hade han fullbordat ett hattrick och legat bakom allting för Malmö.



De fyra nya poängen gör därmed att han kliver upp på totalt fem, hälften så många som han gjorde över 52 matcher i grundserien förra året.



– Vi har en kedja där ute som bär oss idag. Jag och vi andra måste spela mycket bättre i tredje, säger Carl Persson till TV4 och fortsätter om Öberg.

– Han jobbar hårt varje dag och har inte fått något med sig tidigare, så det är kul att se att han har stäm idag.



Huvudpersonen själv var mer ödmjuk när han pratade om första målet då han stötte in den framför mål.



– Jag försöker vara som en betongsugga där framme med klubban i isen. Sen är det bara att skjuta på mig, säger han i TV4.

LHC kritiseras: ”Som pojklagshockey”

Desto tyngre var det i Linköping som hoppades kunna bygga vidare på säsongens första seger (senast mot Rögle). Istället visade resultattavlan 2–4 efter 40 spelade minuter.



– Jag tycker att vi slarvar ganska mycket. Vi startar perioden bra, men sen tar de över mer och mer och jag tycker inte vi är påkopplade till hundra som vi var förra matchen, säger Robin Kovacs i TV4 inför tredje perioden.



Vid Öbergs första mål, då LHC tappade forwarden till ett friläge, hördes även följande kritiska ord i sändningen.



– Det är en ocean av isyta och tid när Linköpingsspelarna helt glömmer bort den största fiskaren av dem alla. Det känns som pojklagshockey när en spelare bara sticker iväg på det sättet, sade kommentatorn i TV4, Jörgen Larsson.



Matchen pågår! Texten uppdateras.