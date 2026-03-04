Nytt bakslag för LHC-profilen – i mardrömssäsongen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Remi Elie har haft en mardrömssäsong i SHL.

I lördags gjorde forwarden en lyckad återkomst i Linköping, nu kan han fått bakslag – igen.

Oklar status på Linköpings Remi Elie efter comebacken

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån

Remi Elie har gått med skadeproblem under säsongen. Senast han försökte göra comeback var i mitten av januari, du blev det bakslag direkt.

I lördags gjorde 30-åringen återkomst på nytt, ett besked som kom som en överraskning för många. I comebacken fick forwarden jubla när han nätade.

– Jag har bara försökt känna på hur kroppen skulle reagera på att vara på is de senaste dagarna. Det kändes okej, så jag beslutade mig för att göra ett nytt försök att spela, säger Eli till Corren.

Linköping vann mötet mot Malmö med 5-2. Efter matchen dröjde det innan Elie kom ut från omklädningsrummet på grund av en behandling han fick.

”Dag för dag”

Under förmiddagens ispass tränade inte Remi Elie, han stod vid båset istället. När Corren frågar om Elies status väljer klubbens fysioterapeut Jonas Emmoth att inte lämna några kommentarer.

Under säsongen 2025/2026 har Elie endast gjort fyra matcher, dock med bra målproduktion där han noterats för 2 poäng (2+0). De få matcherna som forwarden har spelat har Linköping gått segrande ut samtliga matcher.

På torsdag väntar en måste match när Linköping ställs mot HV71, om Remi Elie spelar återstår att se.

– Det är dag för dag som gäller. Det finns inga svar på det nu, säger forwarden till Corren.



Source: Remi Elie @ Elite Prospects