Djurgården blev ett nummer för stort för Linköping på onsdagen.

Stor hjälte för bortalaget från Stockholm blev Jesse Ylönen med dubbla mål.

Samtidigt kunde Djurgården kvittera ut ett viktigt kvitto inför SHL-comebacken.

Finske forwarden blev hela skillnaden.

Foto: Bildbyrån

Djurgården har sannerligen blandat och gett under träningsmatcherna. Men på onsdagen såg nykomlingen till att det inte skulle bli en tredje raka förlust mot SHL-lag på försäsongen.

Det blev förluster mot Leksand och Malmö, däremellan slog Djurgården både Västerås och Almtuna. Det stora glädjeämnet överlag har varit att Jacob Josefson är tillbaka, har spelat för fullt och dessutom skrivit ett riktigt kontrakt med laget över nästa säsong.

Viktiga beskedet för Djurgården

I matchen mot Linköping lossnade det för Djurgården offensivt. Och inte minst då för Jesse Ylönen. Han gjorde sitt andra och tredje mål för Djurgården under matchen i Saab Arena.

Det ena efter att ha rakat in en retur till 1–0. Men det andra blev avgörande då det var det matchvinnande 3–1 målet i powerplay. Ett viktigt besked för Djurgården som behöver ett starkt powerplay i sin SHL-comeback.

Med det sagt var han inte ensam tvåmålsskytt i matchen. Även Linköpings Fredrik Karlström slog till med en dubbel.

Även Anton Frondell och David Blomgren blev målskyttar för Djurgården i segern.