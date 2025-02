Nyckelspelarens status: Enbart med på matcher

Rögle förlorade mot Timrå med 1–4 på hemmaplan igår.

Utöver det saknades två nya spelare under fredagens träning. Dennis Everberg är en av dem.

– Han har lite strul med en sak, som gör att han bara spelar matcherna, säger Rögles tränare Roger Hansson till HD.

Dennis Everberg saknades på träningen men kommer vara tillgänglig för spel. Foto: Christoffer Borg Mattiasson/Bildbyrån.

Efter förlusten mot Timrå igår kommer fler dystra nyheter då två nya forwards inte var med på Rögles träning under fredagen. Alex Smeds klev av skadad redan under matchen mot Timrå, vilket gör hans frånvaro vid träningen mindre överraskande. När Smeds kan komma tillbaka är än så länge oklart. Att Dennis Everberg missade träningen väckte däremot en del frågetecken kring hur det står till med forwarden.



Enligt Rögles tränare Roger Hansson ska det ha kommit en mindre skada när Everberg spelade för Tre Kronor under landslagsuppehållet.



– Han har lite strul med en sak, som gör att han bara spelar matcherna. Det var något som dök upp med landslaget och där är vi, säger Hansson till Helsingborgs Dagblad.



Det är väldigt ovanligt att en spelare enbart är med på matcher och missar träningar. Vad exakt Everberg har problem med och när han kan vara med på träningar igen är i nuläget inte bestämt. Enligt Hansson kommer Everberg dock vara med på lördag när Rögle möter Färjestad.

Tunt på offensiven i Rögle

Förutom de två nya namnen som missade träningen befinner sig Albin Sundsvik och Leon Bristedt på frånvarolistan sedan tidigare. De två röglecentrarna väntas vara redo för spel igen nästa vecka dock, vilket är ett positivt besked. Dessutom har Rögle plockat hem forwarden Simon Zether som var utlånad till Västerås under säsongen. Även Zether har varit skadad men nu närmar han sig en comeback också och kan komma att vara tillgänglig nästa vecka.



Det ser sämre ut gällande Rögles Carter Ashton som kommer vara borta resten av säsongen på grund av en skada. Vidare är även Daniel Zaar skadad och där gäller samma sak som för Smeds, prognosen är oklar.



Även om det finns några frågetecken kring tabelltvåan Färjestad som har förlorat tre matcher i rad, kommer det att bli en tuff hemmamatch för Rögle. Framför allt sett till skadeläget där många forwards kommer missa lördagsmatchen. Rögle har nu åkt ner på en tionde plats, men det är fortfarande jämnt i tabellen och bara tio matcher kvar.