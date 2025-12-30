Ny seger för Malmö mot HV 71
- Malmö-seger med 3–2 efter förlängning
- Malmös åttonde seger på de senaste tio matcherna
- Lauri Pajuniemi avgjorde för Malmö
Malmö fortsätter att ha det lätt mot HV 71 i SHL. På tisdagen vann Malmö på nytt – den här gången med 3–2 (2–1, 0–0, 0–1, 1–0) efter förlängning borta i Husqvarna Garden. Det var Malmös femte raka seger mot HV 71.
Lauri Pajuniemi stod för Malmös avgörande mål 1.10 in i förlängningen.
Segern var Malmös åttonde på de senaste tio matcherna, och femte raka segern på bortaplan.
LHC nästa för Malmö
Malmö startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Fredrik Händemark och Carl Persson innan HV 71 svarade och gjorde 2–1 genom Hugo Fransson.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
8.54 in i tredje perioden fick Mattias Tedenby utdelning framspelad av Axel Rindell och Justin Glenn Kloos och kvitterade.
I förlängningen tog det 1.10 innan Malmö avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Lauri Pajuniemi, på pass av Robin Salo och Fredrik Händemark.
HV 71 stannar därmed på 13:e plats och Malmö på femte plats i tabellen.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 3 januari. Då möter HV 71 Leksand i Tegera Arena 15.15. Malmö tar sig an LHC hemma 18.00.
HV 71–Malmö 2–3 (1–2, 0–0, 1–0, 0–1)
SHL, Husqvarna Garden
Första perioden: 0–1 (5.48) Fredrik Händemark (Janne Kuokkanen, Lauri Pajuniemi), 0–2 (11.06) Carl Persson (Robin Salo, Seth Barton), 1–2 (11.47) Hugo Fransson (Jonathan Ang).
Tredje perioden: 2–2 (48.54) Mattias Tedenby (Axel Rindell, Justin Glenn Kloos).
Förlängning: 2–3 (61.10) Lauri Pajuniemi (Robin Salo, Fredrik Händemark).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
HV 71: 2-2-1
Malmö: 3-1-1
Nästa match:
HV 71: Leksands IF, borta, 3 januari 15.15
Malmö: Linköping HC, hemma, 3 januari 18.00
Den här artikeln handlar om: