Därför är Lundmark ”inte klar” för Timrå

Anton Lundmark är INTE klar för Timrå. Efter att forwardens NHL-kontrakt rivits ger nu ”Nubben” en uppdatering kring läget.

– Vi måste lösa det ekonomiska. Jag ska ha ny kontakt med agenten, säger sportchefen till Sundsvalls Tidning.

Anton Lundmark har gällande avtal med Timrå. Foto: Bildbyrån (montage).

”Det är bra. Kul att få tillbaka en bra kille”, sade Jonathan Dahlén till hockeysverige.se efter lördagens 2–3-förlust mot Djurgården. 24 timmar hade då gått sedan Anton Lundmark placerats på waivers av Florida Panthers med syftet att riva kontraktet.

Nu menar plötsligt sportchefen Kent Norberg att Lundmark inte är klar för Timrå – trots att han nu har ett gällande avtal i Europa med klubben.

– Det är inte klart. Vi måste lösa det ekonomiska. Jag ska ha ny kontakt med agenten idag, nu när det har gått 24 timmar. Waivers gick ut igår kväll, så vi har inte hunnit prata om pengar och hur vi ska göra. Där är vi just nu, säger ”Nubben” till Sundsvalls Tidning under söndagsförmiddagen.

Vill skriva nytt kontrakt: ”Inte hans marknadsvärde”

Anledningen till att Timrå inte riktigt vill ropa hej än är att parterna inte är överens om ett nytt avtal än. ”Nubben” vill nämligen att den tidigare överenskommelsen ska ersättas av ett längre kontrakt.

– När han kom hit så var det på ett väldigt lågt kontrakt. Vi har full förståelse för att det inte är hans marknadsvärde idag, säger Norberg till ST och fortsätter:

– Det är mer att jag och Timrå vill ha Anton på ett längre avtal. Kommer vi bara överens till sommaren så sitter vi i samma sits och alla kan vara med och bjuda på honom. Så vi vill ha ett längre avtal och det är det vi har kvar att lösa.

Lundmark kommer tillbaka till SHL-klubben oavsett nytt handslag, men i och med att allt gått snabbt är det saker som ska lösas. ”Nubben” menar dock att han är ganska säker på att de kommer att hitta en lösning.

