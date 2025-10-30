Nollades senast – studsar nu tillbaka: “Självklart skönt”

Frölunda studsade tillbaka efter att laget blivit nollade i tisdags.

Göteborgsklubben reste sig och hade en imponerande skotteffektivitet på 50 procent efter den första perioden.

– Vi alla tyckte att vi kunde spela betydligt bättre än vad vi gjorde i Ängelholm, säger Thorell till Hockeysverige.se.

Erik Thorell klev fram för Frölunda. Foto: Bildbyrån

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under torsdagskvällen fick tabelltvåan Frölunda besök av femman Växjö. Smålänningarna hade bäst skotteffektivitet bland alla lagen i SHL inför omgången.

Det skulle däremot bli omvända roller när Frölunda stod som motstånd. Hemmalaget fick en effektiv start på matchen. Efter nio spelade minuter hade Frölunda haft tre skott på mål, och sett två av dessa gå in.

– Första målet var det bra av Lasu som kollar mot mål och skjuter och pucken studsar min väg. Så det var väldigt skönt, säger Erik Thorell som gjorde Frölundas första mål till Hockeysverige.se.

Noah Dower Nilsson gjorde Frölundas andra mål. Totalt slutade första perioden med 4-4 i skott, men 2-0 för hemmalaget. Båda lagen är starka i försvaret vilket ledde till en väldigt tillknäppt matchbild.

Revansch efter förlusten sist: ”Starkt”

Matchen öppnades upp i den andra perioden med stora chanser åt båda hållen. Det skulle däremot dröja fram till två minuter in i den tredje perioden innan nästa mål kom. Där kunde Thorell göra sitt andra mål för kvällen.

Frölunda spelade av den tredje perioden och vann till slut med 3-0. Till slut var det effektiviteten i den första perioden som låg bakom hemmalagets seger. I tisdags nollades Frölunda av Rögle och tappade serieledningen. Enligt Thorell var det viktigt att laget kunde komma tillbaka efter förlusten och även hade effektiviteten med sig.

– Vi alla tyckte att vi kunde spela betydligt bättre än vad vi gjorde i Ängelholm. Starkt att komma ut direkt idag och spela på det sättet vi gjorde, säger 33-årige forwarden.

Hur ser du på eran effektivitet, framför allt i den första perioden, efter att ni nollades senast?

– Självklart är det skönt att vi gör mål direkt, men en match är inte så allvarlig. Vi har haft brister i effektiviteten tidigare men det var självklart skönt nu.

Trots segern mot Växjö ligger Frölunda fortsatt på en andra plats i tabellen, då Rögle även vann sin match under torsdagen. Däremot har Frölunda fortsatt en match mindre spelad än ettan Rögle.

Färjestad nästa: ”Väldigt kul”

På lördag har Frölunda sin nästa hemmamatch när Färjestad gästar göteborgsklubben. Det kommer vara ett rivalmöte som Thorell ser fram emot stort.

– Väldigt kul! Hela den här veckan visste vi skulle vara tuff, med tre bra lag. Och Färjestad kommer bli en, som alltid, tuff match. Vi ser fram emot det.

Hur viktigt är det att få med sig en seger in i uppehållet?

– Självklart, vi vill alltid vinna alla matcher vi spelar. Vi kommer göra allt för att göra en så bra match som möjligt på lördag, säger Thorell avslutande till Hockeysverige.se.

Efter lördagens omgång kommer ett landslagsuppehåll som innebär inga SHL-matcher under en vecka.

Matchen mellan Frölunda och Färjestad drar igång kl 15:15 på lördag.