Leksand vänder och vinner med 4-3 mot Timrå efter förlängning.

Stor hjälte blev nyförvärvet Nolan Stevens som gjorde två mål i segern.

Nolan Stevens visade upp sig i segern. Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

När premiäromgången för SHL spelas nästa lördag, 13 september, ställs Leksand och Timrå mot varandra i Dalarna. Under torsdagskvällen möttes lagen för ett sista genrep innan premiären i form av en träningsmatch i Timrå.

Leksand tog ledningen i matchen då nyförvärvet Nolan Stevens klev fram och satte 0-1 i första perioden. Timrå svarade sedan genom Marcus Hardegård som kvitterade till 1-1. Under den andra perioden tog Timrå ledningen när Magnus Pääjärvi hittade nätet för 2-1 till hemmalaget. Leksand kunde däremot kvittera genom backen Anton Johansson som elegant lade upp pucken i nättaket bakom Timrå-keepern Tim Juel. I slutet av mittperioden var det sedan färdigspelat för Timrås första målskytt då Marcus Hardegård fick matchstraff för en boarding på Leksands lagkapten Peter Cehlárik.

Ett orosmoln blossade även upp för Timrå då lagkaptenen Anton Lander klev av i matchen och inte återvände till spel.

Nolan Stevens segerskytt för Leksand

I den tredje perioden tog Timrå återigen ledningen genom ett mål av Marcus Westfält och de såg länge ut att gå mot segern. Men med bara sekunder kvar att spela lyckades Leksand kvittera efter att ha tagit ut målvakten för spel sex-mot-fyra. Kaptenen Cehlárik sköt ett skott som gick hela vägen i nät för 3-3 och förlängning i Medelpad.

Det dröjde sedan inte länge i förlängningen innan Leksand fullbordade vändningen och även knep segern. Nolan Stevens klev återigen fram och stod för en läcker soloaktion då han först skottfintade innan han sköt på riktigt och skottet gick in bakom Juel för 4-3 till dalalaget. Leksand avslutar därmed försäsongen med en seger och kan gå stärkta in i premiären mot just Timrå om drygt en vecka.

Timrå – Leksand 3–4 OT (1-1,1-1,1-1,0-1)

Timrå: Marcus Hardegård, Magnus Pääjärvi, Marcus Westfält.

Leksand: Nolan Stevens 2, Anton Johansson, Peter Cehlárik.