Förlänger med Frölunda: ”Växt för varje säsong”

Noah Hasa blir kvar i Frölunda HC till och med 2028/29.

22-åringen som satt på utgående avtal har förlängt i Göteborgsklubben.

– Noah kommer att bli värdefull för oss, säger sportchef Fredrik Sjöström.

Noah Hasa. Foto: Bildbyrån/Maxim Thore.

Via U16, U18 och U20 har han tagit sig hela vägen till SHL i Frölunda.



Nu, samtidigt som han är på väg mot sin poängbästa seniorsäsong, har Noah Hasa förlängt med Frölunda. Detta för att bli kvar i klubben efter det utgående kontraktet slut 2026. Nya slutdatumet blir istället under 2029.



– Jättekul. Det känns skönt att få stanna här i tre år till och fortsätta utvecklas, säger 22-åringen på Frölundas sajt under fredagen.



Den tidigare juniorlandslagsspelaren kom upp i A-laget ordentligt 2023/24 och har sedan gjort två säsonger med nio och sedan tio poäng. Nu är han redan noterad för fyra efter tio matcher i serieledande Frölunda.



– Noah är en pålitlig och hårt jobbande spelare som växt för varje säsong. Han har en bra karaktär och ett stort driv. Det här känns bra, Noah kommer att bli värdefull för oss, säger sportchef Fredrik Sjöström i pressmeddelandet.

