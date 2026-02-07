Ny smäll för Frölunda: ”Såg inte bra ut”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frölunda blev överkörda av Luleå.

I förlusten klev även Noah Dower Nilsson av med en skada.

– Den såg inget bra ut, säger tränaren Robert Ohlsson till TV4.

Robert Ohlsson var besviken i förlusten, där Frölunda också tappade Noah Dower Nilsson. Foto: Bildbyrån

Frölunda åkte upp till Norrbotten med en diger skadelista. I dagens match mot Luleå saknades hela sju (!) spelare. Frölunda fick klara sig utan backarna Filip Hasa, Linus Högberg och Tom Nilsson samt forwards Theodor Niederbach, Nicklas Lasu, Erik Thorell och Jacob Peterson.

Det blev sedan också pyspunka för serieledarna mot Luleå.

Hemmalaget var överlägsna och vann skotten med 12-2 i första perioden, men ställningen var ändå 1-1. Sedan tog Frölunda ledningen i andra perioden innan Luleå stack iväg rejält. Luleå gjorde tre mål inom loppet av 86 sekunder för att gå från 1-2 till 4-2 innan Frölunda fick in en sen reducering innan periodpausen. I tredje perioden var det sedan inget snack om saken utan Luleå kunde sticka iväg och vinna med hela 7-3.

– Det blir en tuff match för oss. Luleå vänder väldigt snabbt på oss och vi får inte tillräckligt med folk hem. Vi har väldigt mycket pucktapp också, det är två delar som jag är långt ifrån nöjd med, säger Frölundas tränare Robert Ohlsson till TV4 efter knocken.

Noah Dower Nilsson skadad för Frölunda

Efteråt ville Robert Ohlsson inte heller skylla på antalet skador som laget hade.

– Jag vet inte, det är klart att vi har många duktiga spelare borta. Jag tycker ändå att vi kan göra den här matchen bättre. Det svider, tycker jag, säger Frölunda-coachen.

Som om Frölundas skadelista inte var illa nog klev även en till spelare av med en skada i förlusten mot Luleå. Noah Dower Nilsson fick en stygg tackling i slutet av matchen och tvingades kliva av i smärtor.

– Den såg inget bra ut… Jag tycker faktiskt att man hade kunnat undvika den, säger Robert Ohlsson om smällen mot Dower Nilsson.

Frölunda leder fortsatt SHL-tabellen men har nu förlorat fem av sina sex senaste matcher.

Luluå – Frölunda 7–3 (1-1,3-2,3-0)

Luleå: Anton Levtchi 2, Mathias Bromé 2, Oskari Laaksonen, Markus Nurmi, Ben Tardif.

Frölunda: Arttu Ruotsalainen, Filip Cederqvist, Ivar Stenberg.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects