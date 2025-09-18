Rögle segrade – 2–1 mot Luleå

Felix Nilsson avgjorde för Rögle

Luleå nu tredje, Rögle på åttonde plats

Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Rögle, som vann borta mot Luleå med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) i SHL på torsdagen.

När lagen möttes förra säsongen vann Luleå tre matcher och Rögle en.

Luleå–Rögle – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Det var först 0.31 in i andra perioden som Rögle tog ledningen genom Linus Sandin på pass av Fredrik Olofsson.

Rögle utökade ledningen genom Felix Nilsson med 3.25 kvar i perioden i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Markus Nurmi reducerade dock för Luleå med bara två minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Det här var Rögles andra uddamålsseger.

Det här betyder att Luleå nu ligger på tredje plats i tabellen, och Rögle är på åttonde plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 20 september. Då möter Luleå Frölunda i Scandinavium 18.00. Rögle tar sig an Leksand hemma 15.15.

Luleå–Rögle 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Andra perioden: 0–1 (20.31) Linus Sandin (Fredrik Olofsson).

Tredje perioden: 0–2 (56.35) Felix Nilsson (Paul Ladue), 1–2 (58.52) Markus Nurmi (Anton Levtchi, Pontus Andreasson).

Nästa match:

Luleå: Frölunda HC, borta, 20 september

Rögle: Leksands IF, hemma, 20 september