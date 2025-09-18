Nilsson och Sandin heta när Rögle slog Luleå
- Rögle segrade – 2–1 mot Luleå
- Felix Nilsson avgjorde för Rögle
- Luleå nu tredje, Rögle på åttonde plats
Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Rögle, som vann borta mot Luleå med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) i SHL på torsdagen.
När lagen möttes förra säsongen vann Luleå tre matcher och Rögle en.
Luleå–Rögle – mål för mål
Den första perioden slutade 0–0. Det var först 0.31 in i andra perioden som Rögle tog ledningen genom Linus Sandin på pass av Fredrik Olofsson.
Rögle utökade ledningen genom Felix Nilsson med 3.25 kvar i perioden i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.
Markus Nurmi reducerade dock för Luleå med bara två minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.
Det här var Rögles andra uddamålsseger.
Det här betyder att Luleå nu ligger på tredje plats i tabellen, och Rögle är på åttonde plats.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 20 september. Då möter Luleå Frölunda i Scandinavium 18.00. Rögle tar sig an Leksand hemma 15.15.
Luleå–Rögle 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)
SHL, Coop Norrbotten Arena
Andra perioden: 0–1 (20.31) Linus Sandin (Fredrik Olofsson).
Tredje perioden: 0–2 (56.35) Felix Nilsson (Paul Ladue), 1–2 (58.52) Markus Nurmi (Anton Levtchi, Pontus Andreasson).
Nästa match:
Luleå: Frölunda HC, borta, 20 september
Rögle: Leksands IF, hemma, 20 september
