Djurgården gör förändringar i ledningen.

Niklas Wikegård, som tidigare varit sportchef i klubben, får en ny roll som General Manager.

Det blir Marcus Due-Boje som tar över rollen som sportchef.

– Jag är både stolt och hedrad över förtroendet, säger den nya sportchefen på klubbens sajt.

Niklas Wikegård blir Djurgårdens nya GM

2023 gjorde Djurgården om i ledningen när Niklas Wikegård tog över K-G Stoppels roll som sportchef. Nu, drygt 2,5 senare, gör klubben ytterligare förändringar i staben.

Under fredagen meddelade Niklas Wikegård att han byter roll. 62-åringen kom in i föreningen med ansvaret att ta upp Djurgården från Hockeyallsvenskan till SHL, vilket han lyckades med.

– Jag har haft en roll som lite sportchef för allt möjligt, mycket ansvar på herrlaget såklart. Nu blir min nya roll att flytta litegrann upp och jobba mera övergripande med hela föreningen, säger Wikegård, klubbens nya General Manager, på lagets Instagram.

Samtidigt presenteras Djurgårdens nya sportchef för herrlaget, ersättaren för rollen blir Marcus Due-Boje. 33-åringen anslöt till föreningen för två år sedan och arbetade med rekrytering. Under den gångna säsongen har han jobbat väldigt nära Wikegård och herrtruppen.

– Jag är både stolt och hedrad över förtroendet att bli sportchef för världens finaste förening. Niklas mentorskap har gett mig och Djurgården förutsättningarna för att fortsätta utveckla föreningen tillsammans, säger Due-Boje på lagets hemsida.

Source: Djurgårdens IF @ Elite Prospects