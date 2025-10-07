Örebro har ramlat ner under kvalstrecket i SHL-tabellen. Nu har laget även fått ett nytt avbräck: Backen Niklas Nilsson saknas efter en smäll senast.

– Vi får reda på lite under veckan hur det är med honom men vi hoppas att det inte ska vara något speciellt, säger huvudtränare Niklas Eriksson till Nerikes Allehanda.

Niklas Nilsson saknas efter en smäll mot Rögle.

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån.

Med endast två segrar hittills under säsongen ligger Örebro näst sist i SHL-tabellen med sju poäng. Närkingarna har också haft det tufft skademässigt där bland annat tilltänkta spetsspelaren Sampo Ranta har saknats sedan omgång två.

Samtidigt har även Filip Berglund missat de senaste fyra matcherna med en skada. Och nu kan även en annan back skrivas upp på skadelistan.

Det handlar om Niklas Nilsson som klev av mot Rögle efter endast åtta minuter i lördags.

– Han fick en liten smäll senast, men vi har inte någonting att gå ut med utan det är dag till dag. Vi hoppas att han snart kan spela igen, säger Niklas Eriksson till NA-sporten.

”Tror inte han spelar på torsdag”

Exakt vilken typ av skada det är eller vilken omfattning återstår att se. Däremot lutar det åt att det inte blir något spel den här veckan.

– Vi får reda på lite under veckan hur det är med honom men vi hoppas att det inte ska vara något speciellt. Då kan han förhoppningsvis vara med nästa vecka igen. Men jag tror inte att han spelar på torsdag.

Niklas Nilsson är en defensiv kugge för Örebro som har gjort 79 matcher i klubben.

