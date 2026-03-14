Utspelet: ”Växjö är storfavorit”

Brynäs knep den sista topp sex-platsen och får nu möta Växjö i kvarten. Då menar Brynästränaren Niklas Gällstedt att favoritskapet ligger på smålänningarna – trots två raka Brynässegrar i de interna mötena.

– Men över tid är statistiken tydlig, säger han.

Brynäs möter Växjö i kvartsfinal.

Brynäs avslutade SHL med fyra raka förluster – men eftesom de fick med sig poäng i tre av de matcherna (och i 14 av de avslutande 15 SHL-matcherna) lyckades de ändå knipa den sjätte och sista direktplatsen till kvartsfinal.

Då var glädjen i Brynäs stor – trots förlängningsförlusten mot HV71.

– Jag tror du vet själv vilken känsla som väger över – det är att vi slutade topp-sex, säger Anton Rödin till hockeysverige.se.

– Jag tycker känslan är ganska bra. Det har varit tajta matcher på slutet, med mycket förlängning och straffar, och där har vi inte fått till det. Men vi har haft många prestationer som varit bra.

Men favoritskapet i kvartsfinalserien – det ligger hos Växjö. Det menar i alla fall Brynästränaren Niklas Gällstedt.

– Det spelar ingen roll vilka man får möta – alla lag är jättebra. Men det är klart att Växjö är storfavoriter. Det säger jag med den historia som finns där nere. De har gjort det bra över tid. Då är statistiken tydlig.

Men ni har vunnit två raka matcher mot dem.

– Det har du rätt i. Det är bra att vi vunnit mot dem.

Rödin: Klart Växjö är favoriter

Anton Rödin håller med om att Växjö får bära favoritskapet.

– Det är klart dom får det. De kom trea i serien. Så det är klart de är favoriter. Men det ska bli oerhört kul ändå.

Rödin menar att Brynäs kan gå in som underdogs i årets slutspel, jämfört med de två senaste åren då de varit favorittippade efter att ha vunnit grundserien i HockeyAllsvenskan och sedermera SHL.

– Ja, det får man väl säga. Det är väl så det funkar? Vi tog ju den sista topp sex-platsen.

Att Brynäs går in med fyra raka förluster behöver dock inte vara något negativt, menar tränare Gällstedt.

– Förra året förlorade vi också de fyra sista matcherna (när Brynäs redan hade säkrat seriesegern, reds.anm). Det finns saker och ting vi kan bygga på. Men det är klart vi måste rätta till vissa saker, och det är välbehövligt för oss att vi har några träningsdagar framför oss.

– Idag gläds jag över att vi kan komma tillbaka (från 1-3-underläge) och kvittera. Där vill jag ge en eloge till killarna som krigar och kommer tillbaka stort i tredje. Vi går in i den perioden med ett helt annat mindset och vill ha puckarna på mål och trafik framför mål för att göra det jobbigt för Felix (Sandström). Sen får vi utdelning tack vare den pressen.

Från botten till topp-sex

Brynäs har legat utanför topp-sex fram till för bara någon vecka sedan. Länge var de istället inblandade i den absoluta bottenstiden. Vid årsskiftet var de exempelvis bara fem poäng före just HV71. I slutändan blev marginalen 19 poäng.

– Vi har hela tiden trott på att vi skulle kunna klara det. Vi har känt att vi haft en jäkla kapacitet. Men det är samtidigt farligt att bara gå runt och tro också. Man måste sätta resultaten på isen. Efter käftsmällen mot Färjestad (0-7) ryckte vi upp oss, säger Anton Rödin.

– Vi har som sagt haft en bra känsla en längre tid nu och har i princip spelat slutspelshockey de sista tio matcherna med tanke på det här topp sex-racet.

Hur mycket betydde den Färjestadsmatchen?

– Det är svårt att säga. Det var inget som stämde alls och vi låg ganska skralt till. Vi låg i botten. Sen vann vi en viktig match mot Djurgården efter det, och sen rullade det på. Det var kanske bra att få en käftsmäll.

Kvartsfinalserien mot Växjö drar igång tisdagen den 24:e mars.