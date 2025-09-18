08:an får SHL-debutera för Örebro

När Viggo Björck kastas in i Djurgårdens SHL-premiär blev han första 08:a att få minuter i ligan.

Nu väljer även Örebro att ge sin egna talang, Niklas Aaram-Olsen, chansen att debutera.

Örebros huvudtränare Niklas Eriksson. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Även om Timrås Alex Kristiansson noterades för ett framträdande i SHL under förra säsongen, så gjordes då inga minuter av 08:an. Därmed blev Viggo Björck kullens första när han, i Djurgårdens SHL-premiär mot Skellefteå, spelade 11.18.



Nu kan ännu en talang född 2008 få chansen att göra sina första minuter i SHL.



När Örebro tar emot Frölunda under torsdagen kommer nämligen Niklas Aaram-Olsen att finnas med i truppen för första gången. SHL-debuten, görs som extraspelare, och det återstår att se om U20-lagets spetsspelare får chansen att visa upp sig.

Stod för hattrick i onsdags: ”Tydlig offensiv spets”

17-årige forwarden kommer senast från ett möte med Västerås i U20 Nationell, igår (onsdag), där han stod för ett hattrick i 9–2-segern.



– Det är ett till exempel på att det kan gå fort. Han var lite försiktig i början och kände efter ”klarar jag verkligen det här”. Han har växt in i det och kan driva en kedja och driva en match nu. Han har lärt sig att värdera situationer på ett bra sätt och jag litar på honom. Sen har han en tydlig offensiv spets och en otroligt fin skridskoåkning som han utnyttjar på ett bra sätt, sade Örebro U20:s dåvarande huvudtränare Oscar Dahlgren till hockeysverige.se i december förra året.



Aaram-Olsen kom till Örebro 2023 och har under tiden i klubben bevisat sig som en av norsk hockeys mest lovande löfte. Under 2024/25 fick han ställa upp både i U18- och U20-VM (D1A).

Source: Niklas Aaram-Olsen @ Elite Prospects