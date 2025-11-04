Nicklas Lasu stannar i Frölunda.

Trotjänaren har skrivit ett nytt ettårskontrakt med klubben.

Nicklas Lasu.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Frölunda meddelar via sin hemsida att klubbens trotjänare Nicklas Lasu skrivit på ett nytt avtal.



Lasus kontrakt löpte ut efter den här säsongen, men nu har parterna enats om ett kontrakt över säsongen 2026/27.



– Nicklas är en av våra viktigaste spelare och ledare, så det här kändes helt rätt, säger sportchefen Fredrik Sjöström till sajten.

Har spelat över 700 matcher för Frölunda

Lasu är inne på sin 15:e säsong som ordinarie i Frölunda och har bortsett från två säsonger i finska Kärpät (2017-2019) och ett par lånesejourer till Borås i Hockeyallsvenskan spenderat hela sin karriär i klubben.



– Jag är motiverad och känner mig stark i kroppen. Att skriva på för en säsong i taget passar mig bra just nu. Det skall bli otroligt kul med en fortsättning, säger 36-åringen.



Under sina år i klubben har Lasu samlat ihop 216 poäng på 740 SHL-matcher och har varit med och vunnit ett SM-guld (2016) samt tre CHL-tiltar (2016, 2017 och 2020).

Source: Nicklas Lasu @ Elite Prospects