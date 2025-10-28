Sen smäll för LHC: Saknas vid ångestmötet

Det blir inget rivalmöte med tidigare klubben, HV71, för Nick Shore. Linköping-centern saknas i laget efter att han, enligt Corren, klev av tidigt under matchvärmningen.

Nick Shore i Linköping och HV71. Foto: Bildbyrån (montage).

Nick Shore har haft en tung start på 2025/26-säsongen där han bland annat petats ner i en fjärdekedja, samt drabbats av skada under uppvärmning.



Senast det sistnämnda skedde fick Loke Krantz göra SHL-debut på fyra kedjor. Nu rapporterar Corren att LHC återigen tvingas till en sen förändring när rivalen, HV71, kommer på besök till tisdagens omgång. Denna gång klev den tidigare HV-spelaren av tidigt under värmningen, innan hans frånvaro även bekräftats i det presenterade laget.



Christoffer Ehn blir istället center mellan Jakub Vrana och Ty Rattie. Utöver detta tar även U20-spelaren Melvin Nilsson plats som sjundeback.

U20-spelarna kastas in i HV71

Även i HV71 är det några yngre förmågor som får chansen.



När Jönköpingslaget presenterar sin uppställning saknas både William Ignberg Nilsson och Oskar Stål Lyrenäs. In kommer istället Wille Magnertoft och Noel Skarby från U20.



19-årige Magnertoft debuterade i SHL för Malmö redan 2023/24 och har nu inlett sin tid i HV71 med 16 poäng på sina 13 första matcher i U20-laget. Ett år yngre Noel Skarby gjorde sitt första byte i SHL när han hoppade in mot Rögle 18 oktober.

Source: Wille Magnertoft @ Elite Prospects