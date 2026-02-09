Han närmar sig en SHL-debut: ”Siktar på nästa match”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Nick Leivermann drog på sig en oturlig skada på gymmet, och därför har hans debut i Färjestad skjutits upp. Nu närmar sig till slut en premiärmatch.

– Jag tror inte att någon sitter på det rätta svaret, men vi siktar på nästa match, säger han till Nya Wermlands-Tidningen

Nick Leivermann och Färjestads Cam Abbott. Foto: Bildbyrån och Erica Denhoff/Icon Sportswire.

Först fick Leivermann vänta på att pappersarbetet skulle slutföras, sedan drog han på sig en skada på gymmet. Backens debut i Färjestadströjan har därför skjutits upp, men nu börjar en premiärmatch närma sig för Nick Leivermann.

– Jag tror inte att någon sitter på det rätta svaret, men vi siktar på nästa match (torsdag nästa vecka mot Linköping). När jag skadade mig var det tydligt att jag inte skulle kunna spela förrän efter uppehållet, och vi har fått ta det dag för dag, säger backen till Nya Wermlands-Tidningen

Under dagen har Leivermann tränat i gul tröja (icke kontakt). Han själv upplevde att träningen gick över förväntan.

– Så länge att jag har under en femma på smärtskalan mellan ett och tio är det okej. Jag ska ärligt säga att jag var lite nervös inför idag, men det kändes bättre och bättre under passet. Ju mer jag använde kroppen, desto bättre kändes det. Bättre än förväntat, faktiskt, säger backen till tidningen.

Nästa match som Färjestad spelar är mot Linköping, men först väntar tio dagars uppehåll.

