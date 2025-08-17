Nyförvärvets show sänkte Leksand

Connor MacEachern har presenterat sig i Mora IK.

Nye kanadensaren sänkte Leksand i lördagens daladerby med ett fullbordat hattrick till 4–3 i förlängningen.

Connor MacEachern jublar efter 3–3 mot Leksand under försäsongen. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Efter 2–1-segern mot Djurgården har nu Leksand förlorat för första gången denna försäsong.



Sent under lördagskvällen, 22.00, släpptes pucken i Tegera Arena för ett daladerby mot Mora IK. Ett derby som kom att bjuda på spänning in i det sista då förlängning till slut krävdes för att skilja SHL-laget och det Hockeyallsvenska laget åt. Väl där, med två och en halvt minut kvar, blev Moras nyförvärv Connor MacEachern stor hjälte med 4–3. Leksand hade dragit på sig en utvisning och powerplay, tillsammans med en time out, gav segermålet.



26-årige Connor MacEachern, som fick speltid i AHL under förra säsongen, var även förgrundsfigur under ordinarie tid.



Kanadensaren stod nämligen för 1–2-reduceringen i powerplay, mot slutet av den första perioden, samt 3–3-målet som såg till att tvinga fram den där förlängningen. Avgörandet därefter fullbordade alltså hans hattrick. Dessa fullträffar var hans första i Mora-tröjan. De tidigare målen under försäsongen har Jack Bodin och Hugo Orrsten stått för.

Leksand tappade sin ledning

För Leksands del blev det ett tungt slut på kvällen efter att man tagit ledningen tidigt i första perioden.



1–0 efter första 20 blev även 2–0, innan reduceringen från Mora. Leksand återtog kommandot med 3–1 tidigt i tredje akten, men ändå släppte man ifrån sig det som då såg ut att bli en seger. Även 2–3-målet som SHL-laget släppte in kom i boxplay efter en utvisning, då genom Vincent Sandberg.



Leksands mål i matchen gjordes av Marcus Karlberg, nyförvärvet Nolan Stevens och junioren Tinus Luc Koblar.



Leksand – Mora: 3–4 OT (1–0, 1–1, 1–2, 0–1)

Leksand: Marcus Karlberg, Nolan Stevens och Tinus Luc Koblar.

Mora: Connor MacEachern x3, Vincent Sandberg.