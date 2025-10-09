Prenumerera

Logga in

Lånar JVM-forwarden – från ärkerivalen

Author image
Rasmus Kågström
Redaktör

Följ HockeySverige på

Google news

"Jag börjar varje morgon med EP" – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Mora har hittat förstärkning på SHL:s lånemarknad.
Nu lånar man in JVM-forwarden Dennis Altörn – från ärkerivalen Leksand.

Dennis Altörn
Dennis Altörn.
Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Mora att man gjort klart med Leksands JVM-meriterade forward Dennis Altörn på lån. Avtalet gäller tills vidare.

”I Dennis får vi en storväxt forward med bra skridskoåkning, hög arbetsmoral och styrka i närkamperna – egenskaper som kommer bli värdefulla för laget under den kommande perioden”, skriver klubben i ett uttalande på sin hemsida.

Bara fått speltid i tre matcher

Den 20-årige forwarden har fått sparsamt med speltid i SHL den här säsongen och endast haft istid i tre av de nio matcher han varit ombytt.

Altörn slog igenom förra säsongen, där han skrällde sig in i den svenska JVM-truppen och fick chansen i 21 matcher i SHL med Leksand, där han stod för ett mål.

20-åringen är inte den enda talangen som lånats ut från Leksand till Mora de senaste säsongerna. Säsongen 2023/24 lånades både Fred Nilsson och Arvid Eljas in från ärkerivalen och säsongen 2021/22 fick storlöftet Isak Rosén speltid i den hockeyallsvenska klubben.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen