Lånar JVM-forwarden – från ärkerivalen

Mora har hittat förstärkning på SHL:s lånemarknad.
Nu lånar man in JVM-forwarden Dennis Altörn – från ärkerivalen Leksand.
Via sin hemsida meddelar Mora att man gjort klart med Leksands JVM-meriterade forward Dennis Altörn på lån. Avtalet gäller tills vidare.
”I Dennis får vi en storväxt forward med bra skridskoåkning, hög arbetsmoral och styrka i närkamperna – egenskaper som kommer bli värdefulla för laget under den kommande perioden”, skriver klubben i ett uttalande på sin hemsida.
Bara fått speltid i tre matcher
Den 20-årige forwarden har fått sparsamt med speltid i SHL den här säsongen och endast haft istid i tre av de nio matcher han varit ombytt.
Altörn slog igenom förra säsongen, där han skrällde sig in i den svenska JVM-truppen och fick chansen i 21 matcher i SHL med Leksand, där han stod för ett mål.
20-åringen är inte den enda talangen som lånats ut från Leksand till Mora de senaste säsongerna. Säsongen 2023/24 lånades både Fred Nilsson och Arvid Eljas in från ärkerivalen och säsongen 2021/22 fick storlöftet Isak Rosén speltid i den hockeyallsvenska klubben.
