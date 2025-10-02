Missräkning för Färjestad – nollades av HV71

HV71 tar andra raka segern i SHL efter mardrömsstarten.

De nollar Färjestad och vinner med 2-0 efter en jättematch av Frederik Dichow.

Färjestad nollas borta mot HV71. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Efter sex raka förluster har HV71 nu tagit sin andra raka seger i SHL. Detta efter att ha besegrat Färjestad med 2-0 hemma i Husqvarna Garden.

HV71 fick spela powerplay tidigt i matchen och fick även utdelning där Jonathan Ang satte 1-0 till hemmalaget. Senare i första perioden fick HV spela powerplay igen och utökade även ledningen. Den här gången var det Riley Woods som satte målet.

Färjestad tog sedan över matchbilden totalt i andra och tredje perioden. De sköljde över HV71 gång på gång och fick flera långa anfall ner mot Frederik Dichow i HV-målet. Men Dichow stod på huvudet och stod för en lysande insats mellan stolparna. Färjestad vann skotten med hela 41-19 men Dichow stoppade allt för att ge HV tre viktiga poäng i bottenstriden.

HV71 har nu två raka vinster i SHL medan Färjestad har nollats för andra gången den här säsongen. FBK ligger därmed på femte plats i SHL-tabellen medan HV71 är på 13:e plats, precis under kvalstrecket.

HV71 – Färjestad 2–0 (2-0,0-0,0-0)

HV71: Jonathan Ang, Riley Woods.

Färjestad: –