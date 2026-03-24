Missnöjet vid arenaköpet: ”Kalle Anka-fantasi”

Oroligt för Luleå KK när Luleå Hockey blir nya ägare av Coop Norrbotten Arena

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån

Tidigare under veckan fick Luleå Hockey grönt ljus att köpa Coop Norrbotten Arena av kommunen. Ett köp som landar på 137 miljoner kronor. Trots att det är en satsning för att säkra elithockeyns framtid skapas det samtidigt en oro hur halltiderna kommer att fördelas med Luleå Hockey som nya ägare.

– Det finns en väldig oro hos oss. Luleå Hockey jobbar givetvis för sin sak, det är redan illa som det är och självklart hamnar vi på kanten. Det är en Kalla Anka-fantasi att vi skulle få fler istider, säger Peter Andersson, ordförande i Luleå konståkning, till Norrländska Socialdemokraten.

Luleå KK har uttryckt sin oro till Luleå kommun, däremot menar Peter Andersson att det inte finns någon kommunikation parterna emellan.

– Någon sådan existerar inte. Jag har skickat mail till politikerna och påpekat att vi vill vara med i diskussionen om halltider. Men det är locket på, säger Andersson till Norrländska Socialdemokraten.

”De inte ska vara oroliga”

Under veckan har det redan skett förändringar för Luleå KK då de behövt lämna arenan och leta efter andra träningstider, exempelvis i Sunderby. Det tycker Peter Andersson är ohållbart på längre sikt.

”Det måste byggas fler ishallar i Luleå”, det konstaterar Andersson, och lyfter Sunderbyn som ett bra ställe som har utrymme, personal och rätt resurser. Även André Samuelsson, sportchef/ordförande i Sunderby SK håller med om att det finns för lite träningstider och isytor i Luleå.

Men försäljningen av Coop arena kommer inte att påverka Luleå KK, det lovar kommunalrådet Fredrik Hansson.

– Mitt budskap till de övriga föreningarna är att de inte ska vara oroliga. Vi kommer säkerställa det i avtalet med Luleå Hockey. Det kommer som minst att vara samma som i dag. Det är en av viktigaste frågorna för kommunen och det vet Luleå Hockey, säger han.

Nu prioriteras ett avtal med Luleå Hockey, därefter kommer man se över hur behoven för en ny ishall ser ut, det säger Hansson till Norrländska Socialdemokraten.