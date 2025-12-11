”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Den 24-årige finländaren Mikko Kokkonen värvades till Linköping på ett ettårskontrakt inför säsongen.

Nu står det klart att försvararen blir kvar i klubben i minst ett år till.

– Det känns väldigt bra och skönt att få det här klart, säger Kokkonen till klubbens hemsida.

Mikko Kokkonen. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån.

Inför säsongen värvade Linköping det tidigare NHL-löftet Mikko Kokkonen från Toronto Maple Leafs farmarlag i AHL. Den 24-årige backen har sedan ankomsten i Sverige inte lyckats göra några poäng, men har gjort det tillräckligt bra för att få stanna ytterligare ett år i klubben. Linköping har valt att säkra backen även för nästa säsong redan nu.

– Det känns väldigt bra och skönt att få det här klart. När vi började prata om att förlänga för en tid sedan så blev jag väldigt glad då jag har trivts så pass bra här i Linköping. Rent sportsligt så har säsongen varit upp och ner för oss även om det sett lite bättre ut den senaste tiden, och jag känner att vi har potentialen i laget att ta ytterligare kliv under säsongen, säger Mikko Kokkonen till klubbens hemsida.

Kokkonen har inte lyckats producera några SHL-poäng ännu men var en relativt poängstark back under sin tid i AHL. 24-åringen noterades för 46 poäng (9+37) på sina 162 i den nordamerikanska andraligan. Det är just i offensiven finländaren vill utvecklas.

– Jag tycker att det har känts bra. Mitt defensiva spel har mestadels suttit under säsongen, men jag känner också att jag har mycket mer att ge i det offensiva spelet. Det är nästa steg jag måste ta i min utveckling för att också bli en ännu bättre hockeyspelare för Linköping Hockey Club. Jag vet att jag är inte den där ”powerplay-killen” eller den offensiva spelaren men små steg som kan utveckla mig själv gör att jag kan bidra ännu mer till laget, vilket också gör att vi kan bli bättre som lag och det är i slutändan det viktigaste.

”Otroligt proffsig i sitt agerande”

Även assisterande sportchef Tony Mårtensson är nöjd över att ha lyckats förlänga med Kokkonen.

– Mikko är en härlig karaktär både på och utanför isen som är otroligt proffsig i sitt agerande, dag ut och dag in. Självklart känns det väldigt bra och viktigt att vi har lyckats få till det här avtalet, och inte minst att han själv uttryckt en stor önskan om att få vara kvar. Han vill verkligen vara med och utveckla laget och klubben, dels genom att ta steg i sin egna hockeykarriär men också göra sin omgivning bättre, säger Mårtensson.

