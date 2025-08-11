Prenumerera

LHC agerar – värvar AHL-back

    Oscar Fantenberg riskerar att missa hela säsongen.
    Då väljer Linköping att plocka in AHL-backen Mikko Kokkonen.

    Mikko Kokkonen
    Mikko Kokkonen är klar för Linköping.
    Foto: Alamy (Montage)

    Linköping meddelar via sin hemsida att man skrivit ett ettårskontrakt med den finske AHL-backen Mikko Kokkonen.

    – Det känns fantastiskt att komma till Linköping. Jag ser verkligen fram emot att träffa grabbarna och komma i gång med laget så fort som möjligt, säger Kokkonen till sajten.

    ”Vi har följt honom noga”

    I helgen meddelade Linköping att lagkaptenen Oscar Fantenberg kommer att opereras på nytt och bli borta i minst sex månader. Risken finns att han blir borta hela säsongen, varpå LHC valde att agera och förstärka backsidan.

    – När beskedet om Fantenbergs skada kom intensifierades arbetet med Mikko och vi har följt honom noga. Vi har pratat med spelare som han spelat med tidigare och givetvis med personer i Torontos organisation. Han får mycket beröm för sin karaktär och sin professionalism.  Det ska bli spännande att se honom i våra färger, säger sportchefen Peter Jakobsson.

    Kokkonen ansluter närmast från Toronto Marlies i AHL, där han spelat de senaste tre säsongerna. Förra säsongen noterades den 24-årige finländaren för 14 poäng (3+11) på 50 grundseriematcher för Marlies. På meritlistan har han två JVM-turneringar med Finland samt 216 matcher i Liiga med Jukurit.

