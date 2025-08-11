LHC agerar – värvar AHL-back

Oscar Fantenberg riskerar att missa hela säsongen.

Då väljer Linköping att plocka in AHL-backen Mikko Kokkonen.

Mikko Kokkonen är klar för Linköping.

Foto: Alamy (Montage)

Linköping meddelar via sin hemsida att man skrivit ett ettårskontrakt med den finske AHL-backen Mikko Kokkonen.

– Det känns fantastiskt att komma till Linköping. Jag ser verkligen fram emot att träffa grabbarna och komma i gång med laget så fort som möjligt, säger Kokkonen till sajten.

”Vi har följt honom noga”

I helgen meddelade Linköping att lagkaptenen Oscar Fantenberg kommer att opereras på nytt och bli borta i minst sex månader. Risken finns att han blir borta hela säsongen, varpå LHC valde att agera och förstärka backsidan.

– När beskedet om Fantenbergs skada kom intensifierades arbetet med Mikko och vi har följt honom noga. Vi har pratat med spelare som han spelat med tidigare och givetvis med personer i Torontos organisation. Han får mycket beröm för sin karaktär och sin professionalism. Det ska bli spännande att se honom i våra färger, säger sportchefen Peter Jakobsson.

Kokkonen ansluter närmast från Toronto Marlies i AHL, där han spelat de senaste tre säsongerna. Förra säsongen noterades den 24-årige finländaren för 14 poäng (3+11) på 50 grundseriematcher för Marlies. På meritlistan har han två JVM-turneringar med Finland samt 216 matcher i Liiga med Jukurit.