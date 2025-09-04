Skellefteå vinner med hela 7-3 mot ärkerivalen Björklöven.

Nyförvärvet Mikkel Aagaard hade show i segern och stod för fyra poäng.

Mikkel Aagaard har presenterat sig för Skellefteå. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Skellefteå och Björklöven är en av de hetaste rivaliteterna i hockey-Sverige, trots att lagen inte har spelat i samma serie på två decennier. Det blev även en känslostark och stökig drabbning när lagen ställdes mot varandra för deras årliga träningsmatch under torsdagskvällen.

Men det var Skellefteå som styrde matchen och dominerade i Västerbotten-derbyt. Bara dryga minuten in i matchen tog hemmalaget ledningen genom Rickard Hugg. Några få minuter senare utökade Skellefteå ledningen till 2-0 då bröderna Johnson kombinerade, Andreas Johnson spelade fram och Jonathan Johnson blev målskytt. 3-0 kom även i första perioden genom talangen Oskar Vuollet i powerplay. Björklöven spräckte målvakten Jani Lampinens nolla i slutet av perioden då Gustaf Kangas satte 3-1 efter assist av Marcus Nilsson.

Skellefteå fortsatte sedan trumma på i mittperioden. Matchens gigant, Mikkel Aagaard, gjorde 4-1 halvvägs in i matchen och Skellefteå gjorde även 5-1 genom backen Rasmus Bergqvist. ”Löven” kunde reducera i powerplay då Oscar Tellström blev målskytt bara 22 sekunder innan pausen.

Mikkel Aagaard bakom det mesta för Skellefteå

Siffrorna sprang iväg mer och i tredje perioden kom först 6-2 genom Skellefteå-kaptenen Jonathan Pudas innan Björklöven försökte snygga till siffrorna via ett 6-3-mål av Albin Lundin. Slutresultatet blev däremot 7-3 till Skellefteå sedan Oscar Lindberg gjorde mål i powerplay. Mikkel Aagaard hade uppvisning framför sin nya hemmapublik genom att göra 1+3 i matchen och han låg alltså bakom fyra av Skellefteås sju mål. I övrigt stod Jonathan Johnson, Jonathan Pudas och Oscar Lindberg alla för 1+1 i storsegern.

Skellefteå avslutar sin försäsong med en riktig prestigeseger inför att SHL-säsongen börjar nästa vecka. Björklöven får sikta på att studsa tillbaka då de spelar sin sista träningsmatch mot MoDo om en vecka.

Skellefteå – Björklöven 7–3 (3-1,2-1,2-1)

Skellefteå: Rickard Hugg, Jonathan Johnson, Oskar Vuollet, Mikkel Aagaard, Rasmus Bergqvist, Jonathan Pudas, Oscar Lindberg.

Björklöven: Gustaf Kangas, Oscar Tellström, Albin Lundin.

