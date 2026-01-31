Brynästalangens bakslag: Missar resten av säsongen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Michal Svrcek lämnar Västerås för rehab hemma i Gävle. Istället plockar krisklubben in Viktor Johansson från Borlänge.

Michal Svrcek lämnar Västerås efter en tung skada.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Brynäs lånade ut Michal Svrcek till Västerås efter att talangen haft tufft att ta en tröja i SHL. I den allsvenska krisklubben lossnade det aldrig för slovaken som står noterad för noll poäng på tio matcher. Nu står det också klart att lånet bryts.

En skada gör att han inte kommer att spela något mer i Västerås den här säsongen. Istället väntar rehab i Gävle resten av säsongen.

Den nyblivna 19-åringen spelade junior-VM för Slovakien i mellandagarna. Efter att förra säsongen ha slagit sig in i Brynäs trupp kom aldrig något genombrott den här säsongen. Talangen, som är junior även nästa säsong, fick marginellt med speltid i SHL och färgade inte heller i Hockeyallsvenskan.

Nu väntar alltså en vår av rehab för Michal Svrcek innan nästa säsong tar vid. Kontraktet med Brynäs är skrivet över den här säsongen med option på två till år. Det återstår nu att se om den optionen utnyttjas.

För Västerås del väljer man att ersätta lånespelaren med Viktor Johansson. Forwarden har öst in poäng i Hockeyettan för Borlänge den här säsongen. Just nu ligger han femma i den totala poängligan.

— Vi gillade det vi såg under matchen mot Kalmar och när möjligheten dök upp att kunna behålla honom så kändes det helt rätt. Vi tror att Viktor kommer att kunna hjälpa oss med sin offensiva skicklighet som han visat upp i Borlänge under årets säsong, säger tillförordnade sportchefen Stefan Holmgren i ett pressmeddelande.

Source: Michal Svrcek @ Elite Prospects