Sågar domarna efter raseriet: ”Kokade”

Michael Lindqvist trippades i slutsekunderna av matchen mellan Brynäs och Leksand – men fick inte domslutet med sig. Istället åkte han på en abuse of officials och tvingades lämna isen.

– Det var ingen bra insats från dem idag. Men man får ju inte säga för mycket, utan man ska stryka dem medhårs, säger Lindqvist.

– Det känns oerhört fegt, säger tränaren Johan Hedberg.

Michael Lindqvist sågade domarna – och fick en abuse. Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Robert Hägg satt redan utvisad, och kort därefter trippades Leksands Michael Lindqvist. Det var i ett läge då Leksand spelade sex mot fyra och jagade kvittering i slutsekunderna av rivalmötet mot Brynäs.

Men domarna friade – och Michael Lindqvist kokade. Han drog på sig en abuse-utvisning efter att ha skrikit några väl valda ord till domarna.

– Det ser väl ni också, att det är en solklar tripping?, säger Leksandsstjärnan efter matchen.

– Domarna väljer att inte ta den. De säger att de skyller på att de bara är tre. Jag vet inte, försvann det en domare idag? ”Vi är bara tre”, sa de.

– Det jag sa var väl att man inte får missa en sån utvisning. Framför allt inte för oss, med det läge vi är i och har förlorat många matcher på slutet. Hade vi fått spela sex mot tre hade det såklart varit en väldigt bra chans för oss att ta poäng idag.

Lindqvist fortsätter:

– Jag har ju pucken på bladet och blir trippad… Nej, det var ingen bra insats från dem idag. Så är det. Men man får ju inte säga för mycket, utan man ska stryka dem medhårs. Men nu talade jag om för dem att jag tyckte det var bedrövligt och det står jag för.

Var det domarnas insats i allmänhet du var arg på, eller bara den där trippingen?

– Det var väl det som fick bägaren att rinna över såklart. Men man ska väl lägga band på sig. Det är så dom vill ha det från domarnas håll, man ska inte få uttrycka några känslor. Nu gjorde jag det och jag står för det. Jag tycker det var bedrövligt.

Det hade gått en tid sedan situationen hände, tills dess att du åkte på din abuse-utvisning. Hade du kunnat lugna ner dig?

– Jag kokade nåt så inåt…Jag var förbannad. Det hade ju gått ett tag men jag lugnade inte riktigt ner mig.

Är det ovanligt för dig att känna de känslorna?

– Nej, man lever väl sig in i matchen. Som sagt: Det var bedrövligt att de inte tog den trippingen på slutet och det var det jag talade om.

Johan Hedberg rasade också över den missade utvisningen.

– Vi får ett PP på slutet, men det är väl ingen som inte ser att det inte ska vara en fem mot trea med en minut kvar. Det känns jävlig surt.

– Det är ganska uppenbart. Det är en kille som blir trippad mitt framför domaren, som han väljer att inte ta. Det känns oerhört fegt. Det var vår chans att komma tillbaka, men vi får inte den möjligheten. Jag får väl vara en dålig förlorare då. Men jag tycker ändå Brynäs förtjänar segern ikväll.



