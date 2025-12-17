”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Melvin Nilsson blev inte uttagen till den slutgiltiga JVM-truppen efter sex matcher i juniorlandslaget. Nu, som plåster på såren, skriver 19-åringen juniorkontrakt med Linköping som sträcker sig fram till 2028.

– En bra karaktär och personlighet som vill spela rakt, enkelt och fysiskt från sin backposition, säger assisterande sportchef Tony Mårtensson till klubbens hemsida.

Melvin Nilsson. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån.

Den 19-årige backen Melvin Nilsson fick inte chansen att representera Sverige under JVM 2026 – trots att han tagit sig hela vägen till den sista landslagssamlingen. Under sex matcher med juniorlandslaget lyckades backen inte ta några individuella poäng.

Det har dock gått bättre för backen i SHL, där har han fått förtroende i tolv matcher och noterats för en poäng (0+1). Nu belönas backen med ett juniorkontrakt som sträcker sig fram till 2028.

– Jättekul att få den här möjligheten med LHC. Grabbarna i laget har släppt in mig på ett väldigt bra sätt från dag ett och det har varit jäkligt kul att få chansen här den senaste tiden. Det är klart man märker av en skillnad jämfört med juniorhockeyn men jag tycker att det har gått bättre och bättre för mig med tiden. Framöver vill jag självklart se till att utvecklas så mycket som möjligt och på sikt också slå mig in i laget på riktigt, säger Nilsson till Linköpings hemsida.

Linköpings assisterade sportchef Tony Mårtensson ser att den unge backen anpassat sig ovanligt snabbt till seniorhockeyn och SHL.

– Melvin är en ung och lovande spelare som har kommit in, fått en hel del speltid och gjort det väldigt bra. En bra karaktär och personlighet som vill spela rakt, enkelt och fysiskt från sin backposition. Vi tycker att han verkligen har anpassat sitt spel till seniorhockeyn, vilket inte alltid är särskilt enkelt. Kul för Melvin och kul för oss att han ser sin närmsta framtid tillsammans med oss i Linköping Hockey Club, säger Tony Mårtensson.

Source: Melvin Nilsson @ Elite Prospects