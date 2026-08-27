Otäcka olyckan: "Behövde några stygn"

Melker Thelin.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Enligt Värmlands Folkblad var det i sluttampen tisdagens träning som olyckan var framme för Melker Thelin. Målvakten träffades av en puck i masken och föll sedan till isen, innan han kunde ta sig upp och därefter lämna träningen.

Via en bild på sociala medier delar nu Färjestad BK:s målvaktschef Erik Granqvist sviterna av olyckan. Pucken som träffade Thelin hade trängt igenom gallret och träffat Färjestadsmålvakten strax ovanför hans högra öga.

"Läskig incident på isen när en puck gick igenom målvakten Melker Thelins galler! Han behövde några stygn, men tack och lov blev hans syn inte skadad", skriver Granqvist.

Granqvist vill nu se förändringar i tillverkningen av målvakternas galler.

"Jag vill se den stora öppningen i "cat-eye"-gallret bli fem millimiter mindre, så att ingen puck eller klubba kan ta sig igenom", skriver han.

Under torsdagen var Thelin tillbaka i isträning, enligt Värmlands Folkblad .