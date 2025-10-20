Max Veronneau får vänta på sin comeback. Leksandsstjärnan är ännu inte redo att kliva in i spel.

– Det är såklart tufft mentalt, säger han till Falu-Kuriren.

Foto: Christian Örnberg / Bildbyrån.

Leksand är inne i en tung trend och har ramlat ner under kvalstrecket. Samtidigt har målskyttet knackat och deras bästa målgörare har nu varit skadad under en längre tid. Den första prognosen för Max Veronneau var fyra till fem veckor. Något vi har nått nu.

Däremot blir det ingen comeback i närtid.

För Falu-Kuriren berättar Johan Hedberg att det fortfarande är ett par veckor bort innan det är blir tal om en comeback. Precis som för Arvid Eljas.

– De är ett par veckor bort, så det är nog ingenting vi kan förvänta oss att de kommer in. Men jag är inte oroad på det sättet. Killarna har gjort insatser som de har förtjänat att få bättre resultat i, säger Johan Hedberg till lokaltidningen.

Max Veronneau längtar efter comeback

Förra säsongen var som bekant tuff för kanadensaren. Men den här säsongen inledde Max Veronneau lovande och på pappret ska han vara en ledande spelare i det här laget. Det återstår att se när den tidigare MVP:n är tillbaka i spel. Men klart är att både han och Leksand hoppas att det dröjer så kort tid som möjligt.

– Ärligt talat önskar jag att jag kunde komma tillbaka så snart som möjligt. Det är så mycket roligare att spela än att sitta på läktaren, men man måste gå igenom alla steg och se till att man inte skadar sig igen eller så. Jag vill vara tillbaka så snart jag kan, men jag måste vänta tills kroppen är redo, och jag hoppas att det blir snart.

I inledningen av säsongen stod han för 1+1 på tre matcher. Den här veckan ställs Leksand mot Timrå borta på torsdag och Djurgården hemma på lördag.

