Leksand är riktigt illa ute i kvalet efter att HV71 vunnit söndagens match. Redan imorgon kan HV71 säkra kontraktet – och Mattias Tedenby kan skicka ner sin lagkompis från New Jersey i HockeyAllsvenskan.

– Det är så den här businessen är, säger han om möjligheten att spela ner Johan Hedberg i andradivisionen.

Mattias Tedenby och Johan Hedberg. Foto: Bildbyrån.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Trots vinst med 3-1 och ledning med 3-0 i matcher i kvalet var inte HV71:s rutinerade Mattias Tedenby inte helt tillfreds med gårdagens match mot Leksand.



– Inte så bra match får vår sida och vi kan bättre. Leksand kom ut och gjorde det svårt för oss. Det blev en rätt ryckig match med många utvisningar, så det blev svårt att få i gång vårt fem mot fem spel som vi vill så nja…Det måste bli lite bättre till nästa match, säger Mattias Tedenby som tycker att det det var skillnad i söndagens match jämfört med matcherna i Jönköping förra veckan.

– Mycket var det att Leksand kom ut med mycket energi på hemmaplan och det blev, som sagt var, en del utvisningar i början. Då var det svårt att få den här rotationen i fem mot femspelet som vi vill åt.

– Generellt sett, det vi gör bra är ”PK” (boxplay) och att vi blockar skott med allt vi har. Det tycker jag att vi gjorde väldigt bra och det vi tar med oss. En riktig bortaseger, om man kan säga så.



HV71 fick tidigt i matchen en femminutersutvisning på Axel Rindell för crosschecking. Något som Mattias Tedenby tyckte påverkade laget en del.



– Klart att vissa blev kalla och sittande. Samtidigt som en del fick dra ett tungt lass i ”PK”. Det här gjorde att vi inte fick det momentum som vi ville ha. Samtidigt gjorde Leksand det bra.



Hur var stämningen på er bänk när Leksand gjorde sitt 2-1-mål?

– Vi försökte hålla det lugnt. Leksand fick något läge, men Felix (Sandström) steppade upp bra och räddade några viktiga lägen för oss.

”Förhoppningsvis får vi spela mer fem mot fem”

Imorgon kan HV71 säkra en seger i det negativa kvalet – för tredje (!) året i rad.

– Vi vill upp lite mer och helt enkelt spela bättre. Förhoppningsvis får vi spela lite mer fem mot fem-hockey. Det är där vi varit bra hittills i den här serien eftersom vi då kan pumpa på med våra fyra ”lines”. Vara tunga. Det är någonting vi försöker plocka med oss till nästa match. Men blir det utvisningar får vi försöka döda dom. Så är det ju.

Mattias Tedenby har fått mycket beröm för sina prestationer i kvalet och är själv också positiv till sina insatser.

– Det har varit helt okej. Jag har jobbat hårt och spelat enkelt. Vår kedja med (Justin) Kloos och ”HP” (Hugo Pettersson) spelar ganska enkelt, jobbar hårt, forecheckar hårt, men när vi får lägena så tar vi dom.

Kan spela ner Johan Hedberg

I andra båset står en kompis till Mattias Tedenby. En kompis som han nu håller på spelar ner i Hockeyallsvenskan, nämligen Johan Hedberg.

Duon spelade ihop i New Jersey Devils för ett drygt decennium sedan.



– Det är klart att det är inget vi hade önskat, att vi skulle stå här mot varandra. Samtidigt är det så den här businessen är.



Men han är bättre än dig i pingis har vi förstått?

– (Skratt) Det vet jag inte. Du får fråga hur hans rygg mådde efter att vi spelat straffpingis ihop i New Jersey.

Mattias Tedenby och Johan Hedberg i New Jersey Devils.

Den fjärde och potentiellt avgörande kvalmatchen mellan Leksand och HV71 spelas under tisdagen klockan 19 i Tegera Arena.